Ella es la ayudante más devota de Trump. ¿Qué hace exactamente?

Natalie Harp, colaboradora de la Casa Blanca, siempre está junto al mandatario estadounidense. Esto sabemos sobre ella y su rol. Nunca se toma un día libre, ni siquiera los domingos. Trabaja desde el Despacho Oval y tiene un asiento habitual en el Marine One. Intercambia mensajes de texto con líderes mundiales en nombre del presidente. Se queda despierta hasta tarde con él redactando publicaciones para redes sociales.

Rara vez habla ante las cámaras y, sin embargo, nunca deja de estar ahí, siempre presente con una amplia sonrisa y los ojos fijos en el presidente. Es Natalie Harp, la ayudante del Ala Oeste que con 35 años es la máxima guardiana del acceso al presidente Donald Trump, un canal de información integrado por una sola mujer que opera totalmente al margen de la cadena de mando habitual. El interés del público en Harp se disparó luego de que la semana pasada se dio a conocer que fue una de las pocas afortunadas que acompañó al presidente en el interior de un contenedor de servicio de comidas de avión para ser retirados rápidamente de Turquía bajo amenaza de ataque por parte de Irán.

Esta semana se convirtió en el blanco de una frase de ataque político pronunciada por Jon Ossoff, el senador demócrata por Georgia, quien dijo del presidente: "No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso que le regaló el emir de Catar". El hecho de que el senador señalara a Harp desató una respuesta particularmente feroz desde muchos rincones del universo de Trump. Auxiliares de la Casa Blanca, legisladores del Capitolio, influyentes conservadores y al menos un miembro del gabinete salieron a las barricadas en X para defender el honor de Harp. Desde la derecha hubo acusación de sexismo y desde la izquierda respondieron a gritos que se ofendían con demasiada facilidad. Trump evadió el tema cuando una reportera de CNN le preguntó sobre los comentarios de Ossoff. Pero una cuenta de redes sociales administrada por el gobierno atacó luego a la reportera en términos inusualmente personales que mencionaban a sus hijos.

El furor intensificó la atención sobre esta mujer esbelta y de la que rara vez se tiene noticia, quien durante mucho tiempo ha fascinado y frustrado a las personas cercanas al presidente. Este artículo se basa en entrevistas con medios decena de personas con conocimiento de su rol. Harp no respondió a una solicitud de comentarios. El poder singular que Trump le otorga es muy elocuente sobre cómo funciona como presidente. Mientras Harp está cerca, él disfruta de un flujo de información sin filtro, parte de ella venenosa y contraproducente, al menos en lo que respeta a varios de sus otros auxiliares. Ella le suministra contenido que saca de la alcantarilla de las redes sociales (como el video que publicó en el que representaba a los Obama como simios) y le proporciona una visión del mundo externo al Washington oficial, del cual él siempre ha desconfiado. Su apodo es “la impresora humana”, porque sigue al presidente con una impresora portátil para poder entregarle información impresa.

Es un géiser rubio platinado de positividad, que está ahí para animarlo cuando las cosas se ponen difíciles. Cree, o al menos afirma con vehemencia que cree, que él ganó totalmente las elecciones de 2020. En el libro Regime Change, de los reporteros de The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan, se describe a Trump explicándole a la gente que Harp es la única que lo quiere tanto como su esposa y sus hijos. El resto de su personal se va a ir y ganará dinero, decía Trump, pero Harp nunca lo va a dejar. “Natalie Harp es una de las ayudantes más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump” , dijo Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca que pronto dejará su cargo, en respuesta a las preguntas de The New York Times sobre la naturaleza del puesto de Harp y por qué fue elegida para unirse al presidente en la maniobra secreta de rescate en el contenedor de comida en Turquía.

De alguna manera, Harp está ocupando un rol que Trump siempre ha requerido, que se remonta a sus días como desarrollador inmobiliario en Manhattan. En aquel entonces, siempre había secretarias sentadas afuera de su oficina en el piso 26 de la Torre Trump, listas en cualquier momento para ponerse en acción. Él se refería a estas mujeres como “las chicas”. Harp cobra un salario de 150.000 dólares, financiado por los contribuyentes. Su título doble es el de asistente especial del presidente y asistente ejecutivo del presidente. En el trabajo puede ser un poco solitario. Incluso en la actual Ala Oeste, donde la lealtad al presidente parece no conocer límites, las muestras de devoción de Harp han desconcertado a algunos de sus colegas. Varios videos compartidos con el Times muestran a Harp corriendo a toda velocidad a través de grandes distancias para seguir el ritmo del carrito de golf de Trump mientras avanza por su campo en Escocia. “También lamento si fui una vergüenza caminando por el campo en Escocia” , escribió en una carta al presidente que fue vista por el Times. La carta continúa: "Quiero que las cosas siempre estén bien entre nosotros. También sé que he estado distraído toda la semana (olvidándome de comer durante los días, e incluso olvidándome de dormir, y solo durmiendo un par de horas seguidas)". La carta concluye: “Con todo mi corazón, Natalie”.

Creció en California. El miércoles, su hermano, de quien aparentemente está distanciado, dio una entrevista a CNN. Dijo lo siguiente sobre su hermana: “Diría que desde que tenía, como 16 años, ha tenido una obsesión con, um, Dios, ¿cómo explico esto? Um, le ha escrito cartas a otros presidentes, dejémoslo así”. (Dijo que se refería a George W. Bush). La conexión de Harp con este presidente es profunda. Ella le atribuye haberle salvado la vida. Ha dicho que padecía cáncer de huesos y que fue la legislación que Trump aprobó en 2018 la que le brindó acceso a tratamientos experimentales. (No se han detallado públicamente cuáles tratamientos). Estaba relatando esa experiencia en Fox News en 2019 cuando llamó la atención del presidente. Él la invitó a participar en la Convención Nacional Republicana en 2020. Pasó los siguientes dos años repitiendo las mentiras electorales del presidente como presentadora en la cadena de extrema derecha One America News Network. En 2022, finalmente se unió al equipo de Trump.

Un documental al estilo de The War Room filmado durante la campaña de 2024 de Trump, llamado The Art of the Surge, ofrece destellos de Harp trabajando duro. “La política nunca fue algo que me gustara” , explica en una escena que fue filmada en Mar-a-Lago. "Pero cuando estaba enferma, empecé a ver los debates republicanos. Él fue mi primer contacto con la política y me encantó. Como que este tipo sí lo entiende". El documental corta a Trump presentando a Harp en 2019 en algo llamado la conferencia “Camino a la Mayoría” de la Coalición Fe y Libertad.