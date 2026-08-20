$!Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’

La confrontación entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase. Después de meses de enfrentamientos militares, el fracaso de las negociaciones de paz y la persistente crisis en torno al estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una ofensiva económica que, según sus propias palabras, pretende ser la más contundente jamás aplicada contra un país. Trump bautizó la nueva estrategia como un “Día D económico” y advirtió que las medidas no estarán dirigidas exclusivamente contra Irán.

También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán. El anuncio representa una ampliación significativa de la estrategia estadounidense: de las sanciones dirigidas contra Irán se pasa a una amenaza explícita contra terceros países y compañías que contribuyan a mantener funcionando los canales comerciales y financieros iraníes. En una publicación difundida en Truth Social, Trump sostuvo que la República Islámica recibió una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Washington, pero que no la aprovechó. A partir de ahora, afirmó, Estados Unidos recurrirá a una campaña de “guerra económica” y aislamiento a una escala sin precedentes.

DEL CAMPO DE BATALLA A LOS MERCADOS FINANCIEROS El nuevo frente de la confrontación no estaría limitado a las operaciones militares. Trump puso el foco en algunos de los mecanismos que permiten a Irán mantener sus ingresos y relaciones comerciales pese a las sanciones estadounidenses. Entre los objetivos mencionados por el presidente figuran el contrabando de petróleo, las redes de intercambio comercial, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros marítimos y las empresas fachada utilizadas para ocultar o facilitar operaciones relacionadas con Irán. La lógica de Washington es relativamente sencilla: si las sanciones tradicionales pueden ser esquivadas mediante intermediarios, compañías pantalla, sistemas financieros alternativos y rutas comerciales indirectas, el objetivo será ampliar el costo de esas operaciones a cualquiera que participe en ellas. Trump lanzó, además, una advertencia directa a los países que continúen ayudando económicamente a Teherán. Según el presidente estadounidense, cualquier Estado que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales presten asistencia a Irán deberá afrontar “tremendas consecuencias económicas”. Esto abre la puerta a una campaña de presión secundaria: no solamente castigar a Irán, sino también aumentar el riesgo para quienes mantengan relaciones económicas con el país.

UN CONFLICTO QUE YA NO SE LIMITA A IRÁN La importancia del anuncio radica precisamente en que Estados Unidos podría intentar convertir el aislamiento económico de Irán en un esfuerzo internacional. Trump pidió a sus aliados respaldar a Washington para “aislar y derrotar” la amenaza iraní. La estrategia, por tanto, podría involucrar desde restricciones financieras y comerciales hasta controles sobre compañías navieras, intermediarios petroleros y entidades que faciliten transacciones con Teherán. El problema para Washington es que Irán no opera en un vacío económico. Teherán mantiene relaciones comerciales y estratégicas con países como China y Rusia, mientras que diferentes redes comerciales internacionales han permitido al país continuar exportando petróleo y adquirir bienes pese a décadas de sanciones estadounidenses. China, de hecho, ya ha rechazado la nueva campaña estadounidense y ha defendido una salida diplomática al conflicto, lo que pone de manifiesto una de las principales dificultades de la estrategia de Trump: conseguir que todos los grandes actores económicos adopten las mismas restricciones.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, EN EL CENTRO DE LA CRISIS Detrás de la nueva ofensiva económica existe un elemento especialmente sensible para la economía mundial: el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Una interrupción prolongada de su tráfico puede afectar directamente al suministro internacional de petróleo y gas. El memorando firmado entre Washington y Teherán en junio pretendía precisamente reducir esta tensión. El acuerdo establecía un periodo de 60 días para negociar un pacto definitivo y contemplaba medidas relacionadas con el bloqueo naval estadounidense y el tránsito comercial por Ormuz. Sin embargo, el entendimiento comenzó a deteriorarse rápidamente. Estados Unidos acusó a Irán de incumplir compromisos relacionados con el estrecho, mientras que Teherán exigió, entre otras cosas, el levantamiento del bloqueo estadounidense, el fin de las sanciones petroleras y el desbloqueo de activos iraníes en el extranjero. El plazo de 60 días expiró el 17 de agosto sin que las partes alcanzaran un acuerdo definitivo. Para entonces, el memorando ya se encontraba prácticamente paralizado y los enfrentamientos habían vuelto a intensificarse. EL FRACASO DE LA VÍA DIPLOMÁTICA El anuncio de Trump debe interpretarse, por tanto, como el siguiente capítulo de una crisis diplomática que no consiguió consolidar la tregua alcanzada en junio. El memorando contemplaba la negociación de un acuerdo definitivo en un máximo de 60 días, con posibilidad de ampliación si ambas partes estaban de acuerdo. También incluía compromisos relacionados con el cese de las operaciones militares y la navegación comercial por el estrecho de Ormuz. Pero las interpretaciones de Washington y Teherán sobre las obligaciones asumidas fueron cada vez más incompatibles. Irán sostuvo que Estados Unidos debía levantar el bloqueo y reducir sus medidas militares antes de avanzar en nuevas negociaciones. Washington, por su parte, acusó a Teherán de no cumplir las condiciones necesarias para restablecer el acuerdo. Con el plazo agotado y sin una nueva ronda diplomática confirmada, Trump ha optado por elevar nuevamente la presión.