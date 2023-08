‘Ella no quiere chicken nuggets’: niña extranjera que prefiere comida mexicana se hace viral en TikTok

Con el título “ Ella no quiere chicken nuggets, ella quiere comida mexicana, picante! Pozole ”, los padres de la menor hicieron referencia a las declaraciones del grupo antes mencionado, por lo que usuarios no tardaron en responder.

Ante esto, recordaron el caso de Yahritza y sus hermanos, ciudadanos estadounidenses con ascendencia mexicana, quienes causaron revuelo en redes tras sus declaraciones contra la comida y cultura de México, durante su visita a la capital del país.

‘CANCELAN’ A YAHRITZA Y SU ESENCIA POR HABLAR MAL DE MÉXICO

Yahritza y su Esencia se vieron envueltos en un escándalo por haber mencionado durante una entrevista que no les gusta México y su comida, para después considerar que es mejor lo que se consume en Estados Unidos, país donde viven los integrantes de esta agrupación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Funados de nuevo?... ‘Yahritza y su Esencia’ piden no ser comparados con Selena y los Dinos (video)

Esto ocurrió tras una visita de los hermanos a la Ciudad de México, donde dieron una conferencia de prensa e hicieron un par de comentarios que han causado gran controversia en las redes sociales, pues señalaron que no les gustó la gastronomía local, además de que no disfrutaron su estancia.

¿QUÉ DIJERON?

Durante la entrevista, los hermanos aseguraron que la comida no tenía tanto sabor como en Estados Unidos, además aseguraron que el ruido de las calles no los dejó dormir durante su estancia.

“Sí, me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza, la vocalista nacida en Estados Unidos.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando “Mando” Martínez, integrante de la agrupación, y que además nació en Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: De la pisca de manzana a famosos cantantes, esta es la verdadera familia de Yahritza y su Esencia (video)

Por su parte, Jairo Martínez, otro integrante del grupo, dijo: “No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”

Posteriormente, los hermanos salieron a disculparse en un video, asegurando que se sienten orgullosos de sus raíces mexicanas, y mencionaron que no buscaban ofender a nadie, sin embargo, sus seguidores no les creyeron.

Adicional a esto, la vocalista de la agrupación realizó un live en TikTok donde respondió a otra chica que no quería que le hablara en español, que ella solo respondería en inglés.

“Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que soy de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar, pues voy hablar inglés cuando yo quería hablar inglés y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español, yo pienso que si no les gusta se pueden retirar”, declaró la vocalista que dejó en claro que México, su gente y su cultura no les interesa, solo ven por su propio beneficio.