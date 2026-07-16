Emiten en Estados Unidos una moneda de un dólar con la imagen de Trump

El diseño final de la moneda conmemorativa, que se lanzará en otoño, fue aprobado a principios de este año por la Comisión de Bellas Artes cuyos miembros fueron nombrados por Trump. Pero el producto terminado presentado difiere en algunos aspectos de esa versión, entre ellos que no está hecha de oro, sino que tiene un acabado dorado.

WASHINGTON- La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha comenzado a producir una nueva moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país, informó el Departamento del Tesoro el miércoles.

La moneda pretende “honrar el legado perdurable de la libertad y ser un símbolo duradero de patriotismo”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una publicación en X. “Con el presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

Trump declaró el miércoles a Fox Business Network que la decisión de poner su rostro en una moneda es “muy inusual, pero me sentí honrado”, y añadió que “es muy lindo que me hayan dado una moneda”.

Trump tiene predilección por colocar su nombre y su imagen en el registro histórico, luego de cambiar el nombre del Instituto de la Paz, el Centro Kennedy y una nueva clase de buques de guerra. La decisión de poner su rostro en la moneda dorada ha suscitado críticas en particular porque la ley federal prohíbe la representación en una moneda de un presidente vivo, aunque el secretario del Tesoro tiene autoridad para autorizar la acuñación y emisión de monedas en algunas circunstancias.

El anverso de la moneda muestra una imagen de Trump con traje y corbata y una expresión severa. En la mitad superior del arco de la moneda aparece la palabra “Liberty”, con las fechas 1776-2026 en la mitad inferior del arco. Las palabras “In God We Trust” están en el centro.

El reverso representa la imagen tradicional del águila calva en sello de Estados Unidos, con “United States of America” en la mitad superior de la moneda y la frase latina “E PLURIBUS UNUM”, que significa “De muchos, uno”, en el escudo estampado sobre el pecho del ave.

Entre las otras diferencias respecto del diseño aprobado a principios de este año figura que Trump ya no aparece inclinado hacia adelante apoyándose en sus puños. El Departamento del Tesoro no precisó el miércoles por qué el producto final se apartó del diseño aprobado originalmente.

El Departamento del Tesoro anunció en marzo que pondría la firma de Trump en todo el nuevo papel moneda de Estados Unidos.

Tradicionalmente, el papel moneda lleva las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero, no la del presidente.