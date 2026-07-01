Trump ganó casi mil 200 millones con criptonegocios en 2025, según documento federal

El presidente Donald Trump obtuvo casi mil 200 millones de dólares de sus negocios de criptomonedas el año pasado, según muestra un documento federal publicado el martes, consolidando ganancias mientras sus inversionistas sufrían pérdidas. Las nuevas empresas apenas eran startups cuando el mandatario prestó juramento, pero ya han superado en ingresos a gran parte de su vasto portafolio inmobiliario, que tardó décadas en acumular. Impulsaron su ascenso inversionistas multimillonarios y la propia decisión de Trump de frenar una ofensiva federal contra el sector.

El mandatario recibió más de 500 millones de dólares de su empresa World Liberty Financial por vender nuevos productos de criptomonedas, incluidos “tokens de gobernanza”, de acuerdo con el informe anual de divulgación obligatorio ante la Oficina de Ética Gubernamental. En el documento también se muestra que otro negocio de criptomonedas, CIC Digital LLC, ingresó más de 600 millones de dólares por la venta de monedas tipo “meme” de recuerdo estampadas con su rostro. El valor de los tokens y de las monedas se ha desplomado desde las ventas. Trump también obtuvo millones de dólares el año pasado por vender Biblias, zapatillas deportivas y otros artículos pequeños con la marca Trump, en otro movimiento sin precedentes para la presidencia. Solo la venta de relojes con la marca Trump generó 4.7 millones de dólares. El formulario de divulgación, de 927 páginas, ofrece un retrato contundente —aunque incompleto— del enorme crecimiento de la riqueza del presidente desde que asumió el cargo en enero pasado, a través de una red de intereses empresariales, muchos de los cuales se han beneficiado de decisiones de política de su propio gobierno. Trump ha insistido en que sus hijos dirigen sus finanzas, pero el arreglo rechaza las protecciones contra conflictos de interés que sus predecesores recientes en el cargo habían establecido. Forbes calcula el patrimonio neto de Trump en 6 mil 000 millones de dólares, frente a 2 mil 300 millones en 2024. TRUMP Y SUS NEGOCIOS CRECEN FUERA DE EU El auge de las criptomonedas en relación con las propiedades de Trump es especialmente notable porque el republicano llegó por primera vez al cargo alardeando de sus triunfos inmobiliarios. También es llamativo porque ese negocio principal igualmente se disparó el año pasado. Trump obtuvo decenas de millones de dólares en comisiones por una oleada de nuevos acuerdos de hoteles, complejos turísticos y condominios en el extranjero, lo que constituye la mayor expansión inmobiliaria en el siglo transcurrido desde que se fundó el negocio familiar. Muchos de esos países negociaban con Estados Unidos sobre aranceles, ayuda militar y otros asuntos importantes mientras el negocio familiar cerraba los acuerdos.

Una propiedad en Emiratos Árabes Unidos generó 10.4 millones de dólares para el negocio de Trump el año pasado. Otra en Arabia Saudí, construida por un promotor inmobiliario cercano a la familia gobernante, envió 9 millones de dólares a la empresa del presidente. Y una en Bucarest, Rumania, y otra en Qatar le reportaron 5 millones de dólares cada una. Una de sus propiedades nacionales más destacadas, Mar-a-Lago en Florida, también registró un gran crecimiento el año pasado. Trump ingresó 77 millones de dólares por la propiedad, un salto del 50% respecto al año anterior, cuando él era solo un ciudadano más, mientras jefes de Estado y empresarios acudían a ella en su nuevo mandato. En el informe de divulgación no se ofrecen cifras de ganancias, solo de ingresos, por lo que es imposible saber cuánto está ganando. TRUMP GANA POR CRIPTOMONEDAS Trump afirmó el miércoles que la mayor parte de sus ganancias del año pasado provino del mercado bursátil y que simplemente va en la misma ola que todos los demás. “Todos estamos obteniendo ganancias”, manifestó. “Yo obtengo ganancias porque tengo mucho dinero y mucho efectivo”. Pero las criptomonedas fueron claramente el gran generador de ingresos el año pasado, en parte debido a sus propias decisiones desde que asumió el cargo: impulsar políticas favorables al sector y revertir una ofensiva regulatoria del gobierno de Biden. Los reguladores siguen preocupados. Antes de que World Liberty de Trump empezara a vender “tokens de gobernanza”, emitieron advertencias sobre este nuevo tipo de criptoactivo, señalando que, a diferencia de las acciones, los tokens no ofrecen participación de propiedad en la empresa emisora, solo poder de voto sobre ciertas políticas corporativas, y son difíciles de valorar. Aun así, los compradores se lanzaron en tropel; entre ellos, hubo un multimillonario chino que gastó 75 millones de dólares en los tokens y 200 millones en las monedas de recuerdo. Una demanda federal presentada en febrero del año pasado, que lo acusaba de engañar a inversionistas, fue suspendida antes de resolverse con una multa de 10 millones de dólares. El multimillonario, Justin Sun, ha negado repetidamente que su gasto en negocios de Trump tuviera algo que ver con su caso federal, mientras que World Liberty ha desestimado la idea de un conflicto de interés.

Mientras tanto, los inversionistas han visto caer de forma significativa el valor de sus activos vinculados a Trump. El precio de los tokens de World Liberty ha bajado un 80% desde que comenzaron a cotizar en septiembre. Y las monedas de recuerdo de Trump, que se dispararon a más de 74 dólares en los días posteriores a su lanzamiento en enero de 2025, ahora se venden por 1.68 dólares.

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