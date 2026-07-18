En Gaza, Israel mata al menos a 9 personas, 3 de ellas menores

Mohammed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, adonde fueron trasladados los cuerpos, indicó que un ataque contra un apartamento en el barrio de Nasr mató al menos a cinco personas, entre ellas niños y adolescentes, de entre 8 y 18 años. Señaló que otras seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores cuyas edades oscilan entre 8 y 16 años.

Ataques israelíes contra Ciudad de Gaza mataron al menos a nueve palestinos, incluyendo tres menores, informaron autoridades hospitalarias el sábado.

El ejército israelí afirmó que atacó infraestructura de Hamás y que había localizado a milicianos de Hamás en la zona, sin ofrecer más detalles.

Otro ataque israelí impactó a un grupo de personas en el barrio de Zeitoun, matando a cuatro e hiriendo de gravedad a otra, informaron autoridades sanitarias.

El ejército israelí aseveró que atacó a un “terrorista de Hamás” y que estaba investigando los resultados del atentado.

Los palestinos han reportado un aumento en la magnitud de los ataques israelíes en todo el enclave en los últimos días.

Pese a un acuerdo de alto el fuego firmado en octubre entre Israel y el grupo miliciano Hamás, Israel aún lleva a cabo ataques casi a diario en todo el territorio. Afirma que está atacando a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza. Hamás e Israel se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego.

Al menos mil 127 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo.