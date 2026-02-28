Se resguardan israelíes en refugios ante andanadas de misiles de Irán

Internacional
28 febrero 2026
    Varias personas se refugian en una estación subterránea del metro mientras las sirenas advierten de ataques aéreos inminentes lanzados por Irán, en Ramat Gan, Israel. AP

Muchos centros habitacionales, sobre todo en las zonas más pobres, no están equipados con refugios adecuados

Las constantes andanadas de misiles lanzados desde Irán hicieron que la gente en el centro de Israel entrara y saliera de los refugios durante todo el sábado, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un gran ataque contra Irán.

Muchos apartamentos ubicados en zonas más pobres no están equipados con refugios adecuados. En Jaffa, un barrio mixto árabe-judío de Tel Aviv, más de 100 personas —incluidas familias musulmanas con niños pequeños, judíos religiosos de un seminario cercano y al menos una docena de perros— se apiñaron en el refugio público situado bajo un parque.

Algunos grupos se tumbaron sobre colchones que llevaron al refugio y jugaron a las cartas; otros compartieron bocadillos, mientras que los musulmanes practicantes ayunaban por el mes sagrado del Ramadán. Muchos miraban fijamente sus teléfonos, deslizando para ver actualizaciones mientras sonaba una sirena tras otra en el vecindario. Al ponerse el sol, los musulmanes se vieron obligados a hacer su comida de iftar, con la que rompen el ayuno diario al anochecer, en refugios antibombas.

”Por supuesto que lo esperábamos, aunque no queríamos que ocurriera”, afirmó Idit Cohen, que vive cerca del parque. Sin embargo, señaló que era una de esas ocasiones en las que se podía ver a la comunidad unirse.

Su hijo recibió una convocatoria de emergencia para el servicio militar de reserva, y un desconocido en el refugio se ofreció a llevarlo a la base, aunque era un judío religioso que por lo general no conduce los sábados, el sabbat judío.

”Quiero que termine lo antes posible, es una pesadilla; la gente está cada vez más frustrada y cansada”, señaló Cohen. “Vemos aquí familias con bebés y niños pequeños, pero hay personas mayores que no pueden correr hasta aquí todo el día”.

Durante los últimos 2 años y medio, los israelíes se han familiarizado con la rutina tras los combates con Hamás en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los rebeldes hutíes en Yemen y una guerra de 12 días el junio pasado contra Irán.

El sistema escalonado del país de sirenas antiaéreas, refugios antibombas y defensas antimisiles ha amortiguado el impacto de los ataques, pero no por completo. El Magen David Adom, que es el servicio de rescate de Israel, dijo la noche del sábado que una mujer en el área de Tel Aviv murió tras resultar herida en un ataque iraní. El organismo indicó que había atendido al menos a 90 personas con lesiones leves en todo Israel, así como a un hombre que resultó gravemente herido.

Igor Libenson, obrero de la construcción y padre de dos hijos, dijo que su familia estaba cansada sobre todo por el constante ir y venir. “Los niños no tienen miedo; ya estuvimos aquí también en junio en la misma situación”, dijo Libenson, cuyos hijos tienen 4 y 7 años.

Algunos de los judíos religiosos cantaron salmos con los brazos sobre los hombros de los demás.

”Vemos esto a largo plazo. Sufrimos hoy, pero sí esperamos que resuelva los problemas de mañana”, señaló Maya Tutian, residente de Tel Aviv, que se encontraba en un refugio público en la parte norte de la ciudad. “El régimen iraní no es solo una amenaza para nosotros, la gente que vive aquí en Tel Aviv, sino para el mundo entero”.

Durante la guerra del año pasado con Irán, algunas personas sin acceso a refugios en sus hogares llegaron a dormir en las estaciones subterráneas del tren ligero de Tel Aviv y en los estacionamientos subterráneos de centros comerciales.

Aunque los edificios nuevos en Israel están obligados a contar con habitaciones seguras reforzadas, diseñadas para resistir cohetes, Irán dispara misiles balísticos mucho más potentes. Y el acceso a refugios es gravemente insuficiente en barrios y localidades más pobres, especialmente en las zonas árabes y en las partes rurales del país.

Más de dos tercios de la minoría beduina de Israel no tiene acceso a refugios, según el Negev Coexistence Forum, un grupo local de defensa. El verano pasado, muchas familias beduinas tuvieron que construir refugios improvisados con material disponible: contenedores de acero y camiones enterrados, escombros de construcción reutilizados.

Irán comenzó a contraatacar poco después de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos a primera hora del sábado. Al caer la noche, el ejército israelí indicó que se habían lanzado decenas de misiles contra Israel.

La policía israelí y los servicios de emergencia informaron que varias personas resultaron levemente heridas en ataques con misiles, mientras que el ejército interceptó muchos de los proyectiles entrantes.

Israel emitió una advertencia a escala nacional y puso al país en máxima alerta, cancelando las clases y la mayoría de las reuniones en todo el país.

