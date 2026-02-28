Bombardeo en escuela de Irán deja al menos 57 estudiantes muertas; suspenden vuelos en Medio Oriente

Internacional
/ 28 febrero 2026
    Bombardeo en escuela de Irán deja al menos 57 estudiantes muertas; suspenden vuelos en Medio Oriente
    Escuela femenina en Hormozgán quedó bajo escombros tras bombardeo; autoridades iraníes reportan decenas de niñas fallecidas y vuelos suspendidos en la región. X | Captura de pantalla

Ataque a escuela en Hormozgán deja 57 alumnas muertas y 60 heridas; escalada militar provoca cierres aéreos y cancelaciones masivas de vuelos

Las autoridades de Irán denunciaron este sábado la muerte de al menos 57 estudiantes tras un bombardeo atribuido a Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán. El ataque dejó además 60 personas heridas.

El bombardeo ocurrió durante la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní y la posterior respuesta de Teherán con el lanzamiento de misiles hacia objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio israelí.

El último balance fue ofrecido por el gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, quien confirmó que la totalidad de las víctimas mortales son niñas. Indicó además que otras 53 menores permanecen bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos e Israel lanzan ataque ‘de gran envergadura’ contra Irán; Teherán responde con misiles y drones

De acuerdo con las autoridades locales, en el momento del bombardeo había 170 alumnas dentro del plantel, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidas aumente conforme avancen las labores de rescate.

Radmehr señaló que se encuentra en marcha una operación para retirar los escombros del edificio. “A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad”, declaró en declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

GOBIERNO DE IRÁN RESPONDE CONTRA ATAQUES DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán condenó lo que calificó como “pérfidas acciones del enemigo” y afirmó que existe una “respuesta aplastante” por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

En su posicionamiento, responsabilizó al “brutal régimen estadunidense” y al “corrupto régimen sionista” por los bombardeos sobre el país. “El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones”, expresó.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció el ataque contra la escuela a través de redes sociales. “Ha sido bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de estudiantes. Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas”, escribió. “Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”, añadió.

MEDIO ORIENTE CIERRA ESPACIOS AÉREOS Y SUSPENDE VUELOS

La escalada militar ha provocado la suspensión de vuelos en amplias zonas de Medio Oriente. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo este sábado, mientras que el espacio aéreo en el sur de Siria también fue clausurado.

Aviones que se dirigían a ciudades como Tel Aviv y Dubái fueron desviados o regresaron a sus puntos de origen. Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de acudir a los aeropuertos debido a los cambios constantes en la operación aérea.

DUBAI Y EMIRATES SUSPENDEN VUELOS TRAS ATAQUES DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

El operador aeroportuario de Dubái informó que los vuelos quedaron detenidos de manera indefinida en el Aeropuerto Internacional de Dubái, considerado el más transitado del mundo para viajes internacionales, así como en el Dubai World Central — Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

La aerolínea Emirates suspendió temporalmente sus operaciones hacia y desde Dubái. Por su parte, Qatar Airways canceló temporalmente vuelos hacia y desde Doha debido a los cierres del espacio aéreo.

La compañía neerlandesa KLM había anunciado previamente que suspendería sus vuelos con origen y destino en Tel Aviv a partir del domingo.

Asimismo, aerolíneas como Lufthansa, Air France, Transavia, Qatar Airways y Pegasus Airlines cancelaron todos los vuelos hacia Líbano.

TE PUEDE INTERSAR: Un ataque militar en Irán podría tener un propósito simbólico para Trump

AEROLÍNEAS AJUSTAN RUTAS DE VUELO TRAS BOMBARDEOS CONTRA IRÁN

Virgin Atlantic canceló un vuelo desde el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, hacia Dubái y anunció que evitará sobrevolar Irak. La compañía indicó que sus trayectos hacia y desde India, Maldivas y Riad podrían extender su duración y que sus aeronaves ya no estaban sobrevolando territorio iraní. También informó que todos los vuelos llevarán combustible adicional ante posibles cambios de ruta de último momento.

British Airways suspendió vuelos a Tel Aviv y Bahréin hasta la próxima semana y canceló sus vuelos a Ammán, Jordania, el sábado.

United Airlines informó que los vuelos con destino a Tel Aviv y Dubái fueron desviados o regresaron a Estados Unidos. La aerolínea canceló vuelos entre Estados Unidos y Tel Aviv hasta el lunes y entre Estados Unidos y Dubái hasta el domingo, además de emitir una exención para que los pasajeros puedan modificar sus itinerarios sin costo.

Por su parte, Turkish Airlines anunció en la red social X la cancelación de vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, y la suspensión de vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán durante el sábado, sin descartar cancelaciones adicionales.

La situación en la región continúa evolucionando mientras persisten los intercambios militares y las restricciones al tráfico aéreo.

Temas


Bombardeos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos
Irán
Israel

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

