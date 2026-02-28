Estados Unidos e Israel lanzan ataque ‘de gran envergadura’ contra Irán; Teherán responde con misiles y drones

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes tras semanas de amenazas de intervención militar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que se trató de un “ataque preventivo” y el Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país ante la expectativa de represalias con drones y misiles balísticos. Una fuente israelí confirmó a CNN que la ofensiva fue coordinada con Estados Unidos. Israel señaló que el ataque tuvo como objetivo misiles balísticos y lanzamisiles, considerados por el gobierno israelí como una amenaza directa. Tras el inicio de la operación, el Ministerio de Transporte anunció el cierre del espacio aéreo israelí. TE PUEDE INTERESAR: USS Gerald R. Ford arriba a Israel, el mayor portaaviones del mundo, se suma al despliegue de EU ante las tensiones con Irán

ESTADOS UNIDOS REALIZA BOMBARDEOS EN IRÁN Dos funcionarios estadounidenses informaron a CNN que Estados Unidos también está llevando a cabo ataques contra Irán. Uno de ellos describió los bombardeos como “un ataque considerable” y señaló que se encuentran en curso. La última ocasión en que Estados Unidos atacó suelo iraní fue en junio de 2025, cuando el entonces presidente Donald Trump ordenó bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes. Con esa acción, Trump se convirtió en el primer mandatario estadounidense en autorizar un ataque contra Irán tras casi medio siglo de tensiones con la República Islámica. ESTADOS UNIDOS SEÑALA QUE IRÁN PONE EN ‘PELIGRO DIRECTO’ AL PAÍS Este sábado, Trump confirmó en un video publicado en redes sociales que su país inició una campaña militar en Irán. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible”, afirmó. En su mensaje de ocho minutos, agregó que “sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”. También sostuvo que “durante 47 años, el régimen iraní ha gritado ‘¡Muerte a Estados Unidos!’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa”. Trump describió la operación como “masiva y continua” y señaló: “El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura radical y perversa amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”. Asimismo, afirmó: “Vamos a destruir sus misiles y a arrasar con su industria misilística”, y aseguró que Irán intentaba reconstruir su programa nuclear tras el bombardeo estadounidense de junio. “Rechazaron cada oportunidad para alcanzar sus ambiciones nucleares y no podemos soportarlo más”, declaró.

ISRAEL REALIZA OPERACIÓN ‘LEÓN RUGIENTE’ La Oficina del Primer Ministro de Israel informó que la nueva operación contra Irán fue denominada “León Rugiente”, en referencia a la ofensiva de la guerra de 12 días de junio, llamada “León Ascendente”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, difundió un mensaje en video en el que agradeció a Trump “por su liderazgo histórico” y afirmó que “no se debe permitir que este régimen terrorista asesino adquiera armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad”. Netanyahu hizo un llamado a “todos los sectores del pueblo iraní” a “liberarse del yugo de la tiranía y construir un Irán libre y pacífico”, y aseguró que “nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”. ATAQUES SE REGISTRAN EN DIVERSAS CIUDADES DE IRÁN; OBJETIVOS SERÍAN FIGURAS DE ALTO NIVEL IRANÍES Según la agencia estatal iraní Fars, se registraron ataques en Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah y en la capital, Teherán. Dos fuentes israelíes indicaron a CNN que los ataques tuvieron como objetivo a figuras iraníes de alto nivel, entre ellas el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Sayyid Abdolrahim Mousavi; y el presidente Masoud Pezeshkian. También habrían sido objetivos Ali Shamkhani y Ali Larijani. No está claro si alguno de ellos fue alcanzado. IRÁN RESPONDE A AGRESIÓN CON ATAQUE CONTRA BASES ESTADOUNIDENSES; Los Guardianes de la Revolución informaron que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones en represalia. La agencia semioficial Fars reportó ataques con misiles contra una base estadounidense en Bahréin, país que alberga en Manama el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense. En Qatar, el Ministerio de Defensa informó que una segunda ronda de misiles lanzados hacia su territorio fue “interceptada y neutralizada” con éxito. “Todos los misiles entrantes fueron interceptados y destruidos antes de llegar a territorio qatarí”, señaló en Instagram, al tiempo que instó a la población a “mantener la calma” y seguir las instrucciones oficiales. Personal de CNN en Qatar reportó haber escuchado varias rondas de interceptaciones.

REACCIONES DIPLOMÁTICAS Y CRÍTICAS EN ESTADOS UNIDOS El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, exhortó a ciudadanos estadounidenses en Israel a estar preparados para actuar ante posibles alertas. “Permanezcan cerca de los refugios y actúen de inmediato al oír las alertas o sirenas”, indicó. El senador demócrata Jack Reed criticó a la administración Trump por no proporcionar al Congreso “información o inteligencia real” antes de los ataques. “El Congreso no ha recibido información ni inteligencia real, y es difícil justificar una acción sin fundamento”, expresó en un comunicado. IRÁN CONDENA ‘AGRESIÓN MILITAR CRIMINAL’ DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la “agresión militar criminal” de Estados Unidos e Israel y señaló que los ataques ocurrieron mientras ambos países estaban en medio de conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear. “La renovada agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán se está cometiendo mientras Irán y Estados Unidos estaban en medio de un proceso diplomático”, indicó el comunicado en inglés. El Ministerio agregó que “ahora el pueblo iraní se enorgullece de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra. Es el momento de defender la patria y hacer frente a la agresión militar del enemigo”, y aseguró que “las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán a los agresores con autoridad”. TE PUEDE INTERESAR: Ante tensiones, pide SRE a mexicanos evitar viajes a Irán IRÁN SOLICITA A LA ONU Y COMUNIDAD INTERNACIONAL A CONDENAR ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL Asimismo, solicitó a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que “condenen firmemente este acto de agresión y adopten medidas urgentes y colectivas para enfrentarlo”, al considerar que la ofensiva “ha expuesto la paz y la seguridad de la región y del mundo a una amenaza sin precedentes”. “La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión y la hegemonía extranjeras. Esta vez también, la respuesta de la nación iraní será decisiva y determinante y hará que los agresores se arrepientan de su acto criminal”, concluyó el comunicado.

Publicidad