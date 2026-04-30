En medio de las tensiones con Cuba, EU prueba en Cayo Hueso sistemas militares autónomos

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Internacional
/ 30 abril 2026
    En medio de las tensiones con Cuba, EU prueba en Cayo Hueso sistemas militares autónomos
    Un vehículo aéreo no tripulado, utilizado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, durante el evento de Experimentación de la Flota (FLEX 2026) del Comando de las Fuerzas Navales de los EU. EFE/Carlos M. Vazquez II/Marina EEUU
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por EFE

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El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará las labores del Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe

MIAMI- Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote en el extremo sur de Florida ubicado a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que usan inteligencia artificial (IA), en medio de las tensiones que mantiene con la isla.

Las pruebas, según ha publicado el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en la red social X, se enmarcan en labores para sentar las bases del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/poder-petroleo-y-proximidad-a-eu-cuba-no-es-venezuela-ni-tampoco-iran-ME20355854

El Ejército de Estados Unidos ordenó el 21 de abril la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará las labores del Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos.

El denominado ejercicio militar FLEX 2026, en Cayo Hueso, desarrollado por la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, está sirviendo como banco de pruebas para integrar inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó el Southcom en X.

Las maniobras, centradas en contrarrestar amenazas en la región, forman parte de una estrategia más amplia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.

Los ejercicios ocurren en medio de las tensiones por una posible intervención del Gobierno del presidente Donald Trump en Cuba, tras las incursiones de este año en Venezuela e Irán y en medio de la presiones económicas y petroleras estadounidenses sobre La Habana.

Este miércoles, el gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de fabricar “pretextos”, tras las declaraciones de la víspera del secretario de Estado, Marco Rubio, en las que afirmó que la isla facilita la presencia de militares y servicios de inteligencia de países adversarios a pocos kilómetros de territorio estadounidense.

$!Un soldado del Ejército de los Estados Unidos. ensamblando un vehículo aéreo no tripulado, durante el evento anual de Experimentación de la Flota (FLEX 2026).
Un soldado del Ejército de los Estados Unidos. ensamblando un vehículo aéreo no tripulado, durante el evento anual de Experimentación de la Flota (FLEX 2026). EFE/Carlos M. Vazquez II/Marina EEUU

El presidente Trump ha llegado a insinuar públicamente la posibilidad de que Cuba sea la siguiente en la campaña militar que lanzó su Administración en enero en Venezuela, en el marco de la que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa y los trasladó a Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico.

Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra la isla caribeña y limitado el acceso de Cuba al petróleo, incluso presionando a terceros países para que no le suministren combustible.

Esta estrategia ha contribuido a una grave escasez energética, con apagones, aumento de precios y dificultades en servicios básicos.

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