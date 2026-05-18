En picada el nivel de aprobación de Trump, solo un 37 % de los estadounidenses lo respaldan

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    En picada el nivel de aprobación de Trump, solo un 37 % de los estadounidenses lo respaldan
    El presidente Donald Trump saluda a los periodistas mientras camina por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, a su regreso de Pekín, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping. AP/Jacquelyn Martin

El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64 % de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica

WASHINGTON- Una mayoría del 59 % de estadounidenses desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, al frente del país, frente al 37 % que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas, según una encuesta publicada este lunes.

El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64 % de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-suspende-un-ataque-planeado-contra-iran-a-peticion-de-sus-aliados-arabes-GC20775407

Esta opinión es compartida por una mayoría del 93 % de demócratas y 73 % de los votantes independientes, algo que podría costarle apoyo al Partido Republicano a solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde está en juego el control de ambas Cámaras del Congreso.

Solo un 30 %, incluyendo un 70 % de los republicanos, cree que Trump hizo lo correcto al iniciar el conflicto con el país persa.

De acuerdo con el diario estadounidense, el actual índice de aprobación del presidente - visto por analistas como un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido gobernante en las urnas - es el más bajo registrado por esta encuesta durante el segundo mandato del republicano.

La consulta fue realizada a 1.507 votantes registrados en todo EE.UU., entre el 11 y el 15 de mayo pasados, en medio del estancamiento en el diálogo de paz entre Washington y Teherán, y el aumento de los precios de la gasolina por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

La mayoría de los encuestados reprueba la gestión del presidente en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general, con un 69 % y un 64 % de rechazo, respectivamente.

Un 56 % desaprueba el manejo de la inmigración por parte del republicano, que ha redoblado sus políticas antimigratorias bajo promesas de campañas masivas de deportación y el aumento de las redadas, sobre todo en ciudades de mayoría demócrata.

Una mayoría del 62 % no está de acuerdo con el accionar de Trump en la guerra en Gaza, frente a un 31 % que sí lo respalda.

A principios de mayo, una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos, mostró que el rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas.

Entonces, el 61 % de los encuestados afirmó que las acciones militares lanzadas por EE.UU e Israel contra la república islámica fueron un error, y menos del 20 % dijo creer en el éxito de las operaciones, como proclama Trump.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aprobación
Encuestas
Guerras

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados