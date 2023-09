En su defensa en el juicio contra Google, la empresa afirma que dejar de usar su motor de búsqueda es sencillo, ¿esto es cierto?

Este ejemplo en particular está muy mal detallado. Primero, los pasos de Google para eliminar el “widget” de la barra de búsqueda funcionan en algunos teléfonos Samsung, pero no funcionan en todos los dispositivos Android. Por ejemplo, en los teléfonos Pixel de Google, cuando un usuario mantiene presionada la barra de búsqueda, no aparece la opción Eliminar .

LA OPCIÓN PREDETERMINADA

Brignull, el autor de “Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You”, expresó que la lección general del juicio antimonopolio del gobierno contra Google es que cuando las compañías hacen arreglos para convertirse en una opción predeterminada, son conscientes de que probablemente te mantendrás en el statu quo porque cambiar a una alternativa requiere conciencia y esfuerzo.

Google declaró a través de un comunicado que era fácil para las personas cambiar su motor de búsqueda predeterminado en dispositivos Android y en el navegador Safari de Apple. La compañía agregó que en las computadoras con sistema operativo Windows, que requieren un largo proceso para cambiar de Bing como motor de búsqueda predeterminado en el navegador Edge de Microsoft, la inmensa mayoría de las personas eligieron Google como su motor de búsqueda.

Con todo eso en mente y las instrucciones que ahora tienes frente a ti, puedes probar otros motores de búsqueda. Si resulta que de todos modos prefieres Google, al menos será tu decisión (no la de Google). c.2023 The New York Times Company.

Por Brian X. Chen, The New York Times.