En su retórica incendiaria, Trump acusa a Biden de causar “baño de sangre” en la frontera

Trump insistió en el tema en un mitin en Green Bay, Wisconsin, el martes por la noche, mientras el estado celebraba sus primarias presidenciales. Trump acusó a naciones hostiles de “ bombear inmigrantes a través de nuestra frontera abierta ” y de “ enviar presos, asesinos, traficantes de drogas, enfermos mentales, terroristas ”, aunque no hay pruebas de que ningún país esté realizando ese tipo de esfuerzo coordinado.

Las autoridades dicen que Ortiz-Vite es un ciudadano mexicano y que había sido deportado previamente tras ser arrestado por manejar ebrio. No tiene abogado, según registros judiciales.

En sus declaraciones, Trump dijo que había hablado con algunos miembros de su familia. La hermana de Garcia, Mavi, sin embargo, refutó su versión, diciendo a FOX 17 que no lo había hecho. “No, no habló con nosotros”, afirmó en un mensaje de texto, declinando hacer más comentarios.

También suplicó en Facebook la semana pasada que los periodistas dejaran de politizar la historia de su hermana, y el martes pidió privacidad, diciendo que sólo quería “que se hiciera justicia” y que “la dejaran en paz”.

Trump también volvió a mencionar el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia. Un hombre venezolano que, según las autoridades, entró ilegalmente en Estados Unidos ha sido acusado formalmente. La familia de Riley asistió al mitin de Trump en Georgia el mes pasado y se reunió con él.

Trump se refirió al sospechoso de la muerte de Riley como un “animal extranjero ilegal”.

“Los demócratas dicen: ‘Por favor, no los llamen animales. Son humanos’. Yo dije: ‘No, no son humanos, no son humanos, son animales’”, afirmó.