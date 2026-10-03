Encuesta revela que los votantes prefieren a los demócratas en temas clave, pero no confían en ningún partido

WASHINGTON- Aaron Siever nunca fue un votante de un solo partido. Pero ahora, el hombre de 41 años del suroeste de Virginia está más frustrado que nunca con los dos partidos políticos cuyo principal logro, afirma, es culparse mutuamente por lograr tan poco. “Hay tanta agitación”, comentó Siever, un expolicía que ahora guía recorridos por campos de batalla de la Guerra Civil. “Realmente arruina las posibilidades de lograr algo. Se vuelve realmente repugnante”.

Los votantes están profundamente insatisfechos con el presidente Donald Trump y su Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, y los demócratas han construido una ventaja clara en temas apremiantes como el costo de vida y la atención médica en apenas unos meses. Pero el sondeo también apunta a un problema para ambos partidos: pocos votantes registrados creen que cualquiera de los dos es capaz de resolver problemas importantes o ayudar a estadounidenses como ellos. Esa corriente de cinismo será un desafío para demócratas y republicanos, sin importar qué partido controle el Congreso. La frustración con los republicanos está creciendo, pero los votantes tampoco parecen creer que los demócratas tengan una solución a largo plazo para los problemas del país. Los demócratas avanzan en temas clave, muestra la encuesta Los votantes dan a los demócratas la ventaja cuando se trata de qué partido sería mejor para manejar el costo de vida, un tema que ha demostrado ser un punto débil para Trump. La encuesta concluye que el 38% de los votantes registrados dice que los demócratas serían mejores para los costos, frente al 27% que dice eso de los republicanos. El tema estaba casi dividido por igual entre los adultos en febrero, con alrededor de 3 de cada 10 diciendo que cada partido sería mejor.

Los demócratas también han ganado terreno en la economía. Cerca de 4 de cada 10 votantes registrados ahora eligen a los demócratas, en comparación con el 26% de los adultos en febrero. Estos cambios son buenas noticias para los candidatos demócratas que están arremetiendo contra un presidente cada vez más impopular, y, por extensión, contra su partido. Pocos estadounidenses aprueban la gestión de Trump sobre el costo de vida, y las opiniones sobre su desempeño en la economía son apenas un poco mejores.

Los votantes parecen ver a los republicanos, en particular, como enfocados en los ricos. La encuesta concluye que alrededor de 6 de cada 10 votantes registrados dicen que la frase “enfocado en ayudar a personas ricas y poderosas” describe al Partido Republicano “extremadamente” o “muy” bien. Solo alrededor de 3 de cada 10 votantes registrados dicen lo mismo del Partido Demócrata. Pocos votantes creen que alguno de los partidos esté enfocado en gente como ellos Aunque los votantes manifestaron una profunda insatisfacción con los republicanos, tienen relativamente poca confianza en que los demócratas tengan en mente sus problemas.