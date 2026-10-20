Maratón de espanto: guía de series de terror y suspenso para Halloween recién estrenadas

La llegada de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre despierta un ambiente idóneo para buscar experiencias espeluznantes desde la comodidad de la sala. Y es que, durante esta temporada de Halloween y Día de Muertos, las plataformas de streaming transforman sus catálogos en verdaderos laberintos de horror para responder a la devoción de los espectadores que buscan sensaciones intensas a través de la pantalla. Las plataformas lo saben y, durante estos meses, han llegado apuestas temáticas que convierten esta época en un ritual cultural moderno, donde la tradición del misterio y el luto festivo se entrelazan con las narrativas audiovisuales más oscuras. El abanico de opciones para este maratón nocturno abarca desde precuelas de clásicos del cine slasher hasta reinterpretaciones psicológicas, pasando por propuestas nacionales cargadas de humor negro e invasiones terroríficas. Las empresas de entretenimiento aprovechan este marco festivo para lanzar o promocionar sus mejores producciones de suspenso, combinando narrativas que desafían la cordura y ponen a prueba la templanza del público. ¿Ya las viste? Aquí te dejamos algunas apuestas.

’PREFIERO LA MUERTE’ - AMAZON PRIME VIDEO Esta producción mexicana se posiciona como una propuesta irreverente de terror con comedia de acción, ambientada en el contexto escolar y los conflictos adolescentes. El elenco principal está liderado por la reconocida actriz Fernanda Castillo, acompañada de talentos jóvenes como Diego Bernal y Lilith Curiel. La dirección corre a cargo de cineastas enfocados en la comedia oscura y el género de supervivencia, quienes logran un equilibrio entre los momentos de angustia y la sátira social. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria en un remoto pueblo mexicano, cuya rutina da un giro sangriento cuando una repentina plaga de zombis comienza a devorar a la población. La chispa del caos se enciende después de que Archie, el muchacho más marginado e impopular del instituto, sufre una mordedura infecciosa. A partir de ese momento, sus amigos deberán superar sus rencillas personales y organizarse para resistir los embates de los muertos vivientes, mientras intentan contener la amenaza. La primera temporada consta de ocho episodios, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, lo que facilita un maratón ágil y dinámico. Estrenada a mediados de septiembre de 2026, la serie se inspira abiertamente en clásicos de la comedia zombi, como ‘Shaun of the Dead’ y ‘Zombieland’, y los mezcla con la picardía y el costumbrismo del entorno escolar en México. Cuenta con un presupuesto centrado en efectos de maquillaje protésico detallados, lo que la consolida como una opción fresca y sangrienta para estas fechas.

‘CRYSTAL LAKE’ - UNIVERSAL+ Producida por el prestigioso estudio A24, ‘Crystal Lake’ rescata el universo del clásico slasher ‘Viernes 13’ bajo una mirada contemporánea. El reparto protagónico incluye a Linda Cardellini en el papel central de Pamela Voorhees, junto a William Catlett y Gwendolyn Sundstrom. La serie fue creada y escrita por Brad Caleb Kane, y cuenta con la dirección de realizadores de renombre dentro de la industria, como Michael Lennox, Celine Held y Logan George. Como precuela de la icónica película de 1980, la trama se desarrolla dos décadas después del doble asesinato que obligó a cerrar el campamento de verano Crystal Lake. Con la ilusión de dejar atrás el pasado, las instalaciones reabren sus puertas, pero pronto sus responsables descubren que una presencia letal y misteriosa acecha en el bosque. La narración profundiza en los orígenes del dolor de la familia Voorhees y en las dinámicas sociales que desataron la maldición sobre el lugar. La temporada se compone de ocho episodios de una hora de duración cada uno. Su estreno mundial ocurrió a mediados de octubre de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. Respaldada por un elevado presupuesto de A24 y una atmósfera cargada de tensión psicológica y gore técnico, la serie reimagina la mitología que dio vida a una de las leyendas más famosas del terror moderno.

’CARRIE’ - AMAZON PRIME VIDEO Inspirada en la ópera prima del célebre autor Stephen King, esta miniserie replantea la inquietante historia de represión y telequinesis en la era moderna. El papel principal de Carrie White es interpretado por Summer H. Howell, mientras que el de la aterradora figura materna de Margaret White recae en Samantha Sloyan. El elenco también cuenta con las actuaciones de Siena Agudong y Alison Thornton. El proyecto está a cargo del aclamado maestro del terror Mike Flanagan, quien participa como director y productor ejecutivo junto a su colaborador habitual, Trevor Macy. La sinopsis profundiza en la atribulada vida de Carrie White, una adolescente tímida que ha crecido bajo el aislamiento extremo y las estrictas convicciones religiosas de su madre. Al ingresar por primera vez al entorno hostil de la escuela pública, la joven sufre acoso constante por parte de sus compañeros. Sin embargo, a medida que el maltrato se intensifica, Carrie descubre que posee destructivos poderes telequinéticos que desencadenarán una venganza inolvidable cuando sea llevada al límite. La miniserie consta de ocho episodios y se estrenó a principios de octubre de 2026, conmemorando más de 50 años de la publicación del libro original. La producción contó con un presupuesto sobresaliente, destinado a reconstruir pasajes de la novela que no habían sido adaptados previamente a la gran pantalla. Además, se enfoca en el trauma psicológico, el fanatismo y el horror íntimo característicos de las obras de Flanagan.

’AMERICAN HORROR STORY’ TEMPORADA 13 - DISNEY+ La aclamada franquicia antológica creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk regresa con su decimotercera entrega, concebida como un evento de gran magnitud para los seguidores de la saga. El reparto estelar reúne a figuras históricas del programa, como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Kathy Bates. Varios episodios cuentan con la dirección de la propia Paulson y de cineastas habituales del universo de Murphy. A diferencia de entregas anteriores, centradas en temas independientes, esta temporada entrelaza múltiples universos y líneas temporales de etapas pasadas. La trama sitúa a Sarah Paulson interpretando a diversos personajes icónicos dentro de un mismo argumento, incluida la suprema Cordelia Goode, en una historia donde las fuerzas oscuras de distintas épocas colisionan. La narrativa aborda temas como los aquelarres, la brujería, los crímenes del pasado y las venganzas ancestrales. La temporada consta de 13 episodios y llegó a las pantallas a finales de septiembre de 2026, con emisiones durante todo el mes de octubre. Considerada un hito televisivo debido al regreso de su reparto original, la producción cuenta con un abultado presupuesto enfocado en el diseño de vestuario, la caracterización protésica y las escenografías detalladas que rinden homenaje al terror gótico e industrial.

’BAJO LA SUPERFICIE’ - NETFLIX Este desolador thriller de suspenso y terror psicológico traslada la angustia claustrofóbica a un aislado entorno costero. La serie está protagonizada por Josh Hartnett como Calvin Penney, acompañado por Mackenzie Davis, quien interpreta a una investigadora marina, y Charlie Heaton, en el papel del hijo del protagonista. La producción canadiense contó con la participación de creadores especializados en el drama de misterio y el suspenso náutico. Ubicada en un remoto pueblo pesquero de la isla de Terranova, en Canadá, la trama sigue a Calvin, un pescador atormentado por la muerte de su padre. La tranquilidad de la comunidad se rompe bruscamente cuando una criatura marina desconocida comienza a acechar las aguas y a atacar a los habitantes. Junto a su hijo y a la investigadora marina, el protagonista debe adentrarse en los secretos del océano y de la propia isla para descubrir la verdad detrás del mito que amenaza con destruir a su familia.