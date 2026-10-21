Real Madrid golea 4-1 al Leipzig y mantiene paso perfecto en Champions; Bayern y Arsenal empatan en partidazo

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Fútbol Internacional
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    Real Madrid golea 4-1 al Leipzig y mantiene paso perfecto en Champions; Bayern y Arsenal empatan en partidazo
    Declan Rice y Arda Güler fueron protagonistas en la Champions League, al marcar goles clave para el empate del Arsenal y la goleada del Real Madrid, respectivamente. FOTOS: AP

Los merengues sumaron su tercera victoria consecutiva en Europa, mientras que los gigantes alemán e inglés repartieron puntos en Múnich

El Real Madrid convirtió el Santiago Bernabéu en una fiesta europea al derrotar 4-1 al RB Leipzig, este miércoles, durante la tercera jornada de la Champions League 2026-2027.

Con una segunda mitad contundente, el equipo dirigido por José Mourinho confirmó su paso perfecto y llegó a nueve puntos de nueve posibles en la fase de liga. Además, volvió a exhibir su poder ofensivo.

La goleada no comenzó con facilidad. El Leipzig presionó, encontró espacios y exigió a Thibaut Courtois, decisivo con varias intervenciones para evitar que los alemanes se adelantaran.

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Cuando el descanso se acercaba, Bernardo Silva apareció al minuto 43 para romper el cero y cambiar el rumbo del encuentro.

En el complemento, la ofensiva blanca encontró los espacios que antes le habían faltado. Arda Güler amplió la diferencia al 52’, al completar una jugada en la que también intervino Kylian Mbappé.

El tanto dio tranquilidad al Madrid y obligó al Leipzig a asumir mayores riesgos, una situación que favoreció las transiciones del conjunto español.

Mbappé firmó el tercer gol al 83’ con una definición que confirmó su peso en el ataque merengue. Tidiam Gomis descontó dos minutos después, pero la reacción alemana fue demasiado tardía.

Yan Diomande, quien había ingresado de cambio, cerró la cuenta al 87’ con una espectacular volea que desató otra celebración en el Bernabéu.

Además de los cuatro tantos, el resultado permitió a los madrileños mantener el invicto en Europa, luego de sus victorias sobre el Inter de Milán y la Roma.

Ahora afrontarán con confianza el Clásico frente al Barcelona, un compromiso que pondrá a prueba el impulso conseguido por Mourinho y sus futbolistas.

En otro de los encuentros estelares, Bayern Múnich y Arsenal ofrecieron un vibrante empate 2-2 en el Allianz Arena. Los ingleses golpearon primero mediante Eberechi Eze al minuto 25, después de que ingresara por el lesionado Bukayo Saka.

Alphonso Davies respondió al 35’, aprovechando una asistencia de Harry Kane para igualar antes del descanso.

El propio Kane puso el 2-1 desde el punto penal al minuto 61, tras una mano señalada a Jurriën Timber. Parecía que los bávaros se quedarían con la victoria, pero Declan Rice apareció al 82’ y, tras una combinación con Viktor Gyökeres, consiguió el empate definitivo.

El duelo confirmó la capacidad de reacción de ambos aspirantes.

OTROS RESULTADOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En los demás resultados del miércoles, Como protagonizó la sorpresa de la jornada al aplastar 4-1 al Manchester United, con doblete de Nico Paz.

Galatasaray también celebró fuera de casa, al imponerse 4-2 al Lille en Francia, en un partido de constantes cambios en el marcador.

El Real Betis venció 1-0 al Feyenoord gracias a un penalti convertido por Isco y mantuvo igualmente su marcha perfecta, mientras que el Inter de Milán derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk.

Por su parte, Aston Villa hizo valer su localía al superar 3-1 al Viking noruego.

La actividad se completó con el triunfo 3-0 del Club Brujas sobre el Lens, que dejó sin respuesta al conjunto francés, y la victoria 3-2 del LASK a domicilio ante el Sporting de Lisboa.

Así concluyó una fecha con goleadas, remontadas y movimientos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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