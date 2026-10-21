Patriots vs Bears: duelo de quarterbacks y aspirantes a playoffs abre la Semana 7 de la NFL

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Patriots vs Bears: duelo de quarterbacks y aspirantes a playoffs abre la Semana 7 de la NFL
    Drake Maye y Caleb Williams protagonizarán el Thursday Night Football de la Semana 7, cuando Patriots visite a Bears en Chicago. FOTO: ESPECIAL

Drake Maye y Caleb Williams protagonizarán un choque de equipos con marca de 4-2, entre una racha ganadora y lesiones que amenazan el espectáculo

El Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL tendrá un choque de aspirantes a la postemporada: Patriots de Nueva Inglaterra visitará a Bears de Chicago este jueves en el Soldier Field.

Ambos equipos llegan con marca de cuatro triunfos y dos derrotas, por lo que el ganador dará un paso importante en sus respectivas conferencias.

La atención estará en el enfrentamiento entre Drake Maye y Caleb Williams, dos mariscales de campo elegidos entre los tres primeros puestos del Draft de 2024.

Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta

Williams fue la primera selección y Maye la tercera, una conexión que añade atractivo a un duelo entre franquicias que pretenden consolidarse como contendientes.

Nueva Inglaterra atraviesa su mejor momento de la campaña, con tres victorias consecutivas frente a Bills de Buffalo, Raiders de Las Vegas y Jets de Nueva York.

En su compromiso más reciente superó 26-19 a los neoyorquinos, con tres pases de anotación de Maye, quien ha recuperado la efectividad después de un inicio irregular.

El quarterback de Patriots acumula 10 envíos de touchdown y apenas una intercepción en sus últimos tres encuentros. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mike Vrabel afronta un obstáculo considerable: las lesiones en su protección.

Los guardias Alijah Vera-Tucker y Ben Brown fueron descartados, mientras el tackle Morgan Moses aparece en duda.

A ese panorama se suma la ausencia del receptor Romeo Doubs, colocado en la lista de lesionados por un problema en el hombro.

Por ello, A.J. Brown, Hunter Henry y Rhamondre Stevenson deberán asumir mayor responsabilidad para evitar que la presión defensiva de Chicago altere el ritmo ofensivo de Maye.

Del otro lado, Bears recuperó a Caleb Williams después de tres partidos fuera por una lesión en el muslo.

El pasador regresó con 30 completos en 36 intentos durante el triunfo 31-23 sobre Falcons de Atlanta y fortaleció el funcionamiento del ataque comandado por el entrenador Ben Johnson.

Chicago buscará aprovechar su juego terrestre, encabezado por D’Andre Swift, para controlar el reloj y mantener a Maye fuera del campo.

La defensiva local también tendrá la oportunidad de explotar las bajas de la línea rival, aunque deberá responder ante los pases profundos de un quarterback que llega encendido.

Una clave será la disciplina con el balón: Nueva Inglaterra registra 13 entregas y solo siete recuperaciones en 2026. Ante una defensa oportunista, otro error podría inclinar el partido.

El antecedente favorece a Patriots, que domina 11-4 la serie histórica de temporada regular y ha ganado sus últimas cuatro visitas a Chicago.

En el enfrentamiento de 2024 se impuso 19-3, pero ahora los Bears tienen la posibilidad de alcanzar una marca de 5-2 por primera vez desde 2020.

El Patriots vs Bears se jugará este jueves a las 6:15 de la tarde, con transmisión de Prime Video.

Más allá del espectáculo del TNF, el resultado pondrá a prueba qué equipo está mejor preparado para sostener sus aspiraciones de playoffs.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Previa

Localizaciones


Chicago

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Chicago Bears

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX