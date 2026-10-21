Patriots vs Bears: duelo de quarterbacks y aspirantes a playoffs abre la Semana 7 de la NFL

El Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL tendrá un choque de aspirantes a la postemporada: Patriots de Nueva Inglaterra visitará a Bears de Chicago este jueves en el Soldier Field. Ambos equipos llegan con marca de cuatro triunfos y dos derrotas, por lo que el ganador dará un paso importante en sus respectivas conferencias. La atención estará en el enfrentamiento entre Drake Maye y Caleb Williams, dos mariscales de campo elegidos entre los tres primeros puestos del Draft de 2024.

Williams fue la primera selección y Maye la tercera, una conexión que añade atractivo a un duelo entre franquicias que pretenden consolidarse como contendientes. Nueva Inglaterra atraviesa su mejor momento de la campaña, con tres victorias consecutivas frente a Bills de Buffalo, Raiders de Las Vegas y Jets de Nueva York. En su compromiso más reciente superó 26-19 a los neoyorquinos, con tres pases de anotación de Maye, quien ha recuperado la efectividad después de un inicio irregular.

El quarterback de Patriots acumula 10 envíos de touchdown y apenas una intercepción en sus últimos tres encuentros. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mike Vrabel afronta un obstáculo considerable: las lesiones en su protección. Los guardias Alijah Vera-Tucker y Ben Brown fueron descartados, mientras el tackle Morgan Moses aparece en duda. A ese panorama se suma la ausencia del receptor Romeo Doubs, colocado en la lista de lesionados por un problema en el hombro. Por ello, A.J. Brown, Hunter Henry y Rhamondre Stevenson deberán asumir mayor responsabilidad para evitar que la presión defensiva de Chicago altere el ritmo ofensivo de Maye. Del otro lado, Bears recuperó a Caleb Williams después de tres partidos fuera por una lesión en el muslo. El pasador regresó con 30 completos en 36 intentos durante el triunfo 31-23 sobre Falcons de Atlanta y fortaleció el funcionamiento del ataque comandado por el entrenador Ben Johnson. Chicago buscará aprovechar su juego terrestre, encabezado por D’Andre Swift, para controlar el reloj y mantener a Maye fuera del campo. La defensiva local también tendrá la oportunidad de explotar las bajas de la línea rival, aunque deberá responder ante los pases profundos de un quarterback que llega encendido. Una clave será la disciplina con el balón: Nueva Inglaterra registra 13 entregas y solo siete recuperaciones en 2026. Ante una defensa oportunista, otro error podría inclinar el partido.

El antecedente favorece a Patriots, que domina 11-4 la serie histórica de temporada regular y ha ganado sus últimas cuatro visitas a Chicago. En el enfrentamiento de 2024 se impuso 19-3, pero ahora los Bears tienen la posibilidad de alcanzar una marca de 5-2 por primera vez desde 2020. El Patriots vs Bears se jugará este jueves a las 6:15 de la tarde, con transmisión de Prime Video. Más allá del espectáculo del TNF, el resultado pondrá a prueba qué equipo está mejor preparado para sostener sus aspiraciones de playoffs.