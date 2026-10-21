¡Mexicanos por Europa! ‘Hormiga’ González, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas buscan brillar

Tres mexicanos buscarán destacar de nuevo este jueves en las competencias de la UEFA. Mateo Chávez y Armando “Hormiga” González buscarán protagonismo en la Europa League, mientras Rodrigo Huescas intentará dar continuidad a su regreso con el Copenhague en la Conference League. La actividad comenzará a las 10:45 de la mañana, por Claro Sports Premium, cuando el AZ Alkmaar de Mateo Chávez visite al Ararat-Armenia, en Ereván. El conjunto neerlandés llega con tres puntos después de perder 1-0 ante Sunderland y reaccionar con un triunfo 2-1 sobre Hapoel Beer-Sheva.

Chávez ingresó al minuto 76 en aquella victoria y ahora aspira a tener mayor participación por la banda izquierda. El duelo resulta clave para AZ: su adversario perdió sus dos primeros compromisos, recibió siete goles y todavía no suma unidades en la fase de liga. El otro representante mexicano en la Europa League será Armando González, quien buscará ganarse más espacio en el Olympiacos frente al Sparta de Praga. El encuentro está programado a las 1 de la tarde, transmitido por ESPN y Disney+, en el estadio Georgios Karaiskakis, con el club griego decidido a extender su arranque perfecto. Los dirigidos por Imanol Alguacil vencieron 2-1 al Jagiellonia y 1-0 al Marsella para alcanzar seis puntos.

La “Hormiga” ya aportó un gol en esta edición y acumula 85 minutos en dos apariciones europeas. Contra Marsella entró de relevo y volvió a mostrar movilidad en el ataque, aunque su reto sigue siendo ganar la titularidad. No será una prueba sencilla: Sparta de Praga suma cuatro unidades y llega invicto, tras golear 4-1 al Ararat-Armenia y empatar 1-1 con Lillestrøm. Para González, cualquier oportunidad representa una vitrina para consolidarse en su primera campaña continental con el conjunto de El Pireo. En la Conference League, Rodrigo Huescas tendrá otro capítulo de su regreso cuando el Copenhague visite al Estrella Roja de Belgrado, también a las 10:45 de la mañana, por Claro Sports Premium.

El lateral mexicano volvió a jugar un partido oficial después de una larga recuperación y disputó 21 minutos en la goleada 3-0 frente al Braga. El equipo danés pretende mantener el paso ganador en el estadio Rajko Mitić, mientras que Estrella Roja tratará de recomponerse de su caída 3-2 ante Lugano. Para Huescas, sumar minutos en una cancha exigente sería otro avance en su recuperación competitiva. Con objetivos distintos, los tres mexicanos afrontan una jornada que puede acercar a sus clubes a la siguiente ronda y, sobre todo, fortalecer su papel en el futbol europeo.