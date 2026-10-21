¡Los ‘Gleeks’ están de fiesta! Vuelve ‘Glee’ y Lea Michele podría retomar su icónico papel

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    ¡Los ‘Gleeks’ están de fiesta! Vuelve ‘Glee’ y Lea Michele podría retomar su icónico papel
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Disney+ y Hulu dieron luz verde a una nueva etapa de la serie musical creada por Ryan Murphy. El regreso de ‘Rachel Berry’ y la participación de otros integrantes del elenco original generan expectativas entre los seguidores

Parecía una broma o un rumor de los fanáticos, pero, después de semanas de especulaciones en redes sociales, este miércoles se confirmó que la exitosa serie musical ‘Glee’ regresará con una nueva temporada, en formato de reboot, bajo la producción de Ryan Murphy y de la mano de Disney+ y Hulu.

La noticia fue confirmada a través de los perfiles oficiales de la producción en redes sociales. “Es oficial: ‘Glee’ está de vuelta”, compartieron las cuentas, incluida la de Disney Latinoamérica.

Momentos más tarde, Variety informó que Lea Michele, quien saltó a la fama con este proyecto al dar vida a ‘Rachel Berry’, regresaría a la serie. También trascendió que Heather Morris, quien interpretó a ‘Brittany Pierce’, y Chord Overstreet, quien dio vida a ‘Sam Evans’, estarían de vuelta.

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Aunque la producción mantiene bajo reserva los nombres de los actores que volverían a interpretar los papeles que los hicieron populares durante años, también han surgido especulaciones sobre el posible regreso de Darren Criss y Matthew Morrison, quienes formaron parte del elenco original y han trabajado en otros proyectos de Murphy.

Hasta la tarde de este miércoles no se había anunciado una fecha oficial de estreno, por lo que todavía no hay información confirmada sobre cuándo llegará la nueva temporada.

Durante un evento relacionado con el estreno de la más reciente temporada de ‘American Horror Story’, Murphy reveló a la prensa que, junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, ya había terminado el guion piloto de esta nueva producción.

“Acabo de terminar el guion hace una hora. Tenemos un guion. Brad, Ian y yo, que escribimos las primeras dos temporadas, hemos escrito algo”. Agregó: “He estado en contacto con alrededor de diez miembros del reparto original. Es muy emotivo; todos tenían muchísimas preguntas, pero se mostraron sumamente entusiasmados con la idea”, dijo el cineasta a Entertainment Tonight.

Lea Michele (‘Rachel Berry’) había declarado anteriormente a E! News que se sumaría de inmediato si se concretaba el regreso de la serie. “Amo ‘Glee’, siempre lo amaré y seguiré a Ryan a donde sea que vaya”.

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Por su parte, el ahora escritor Chris Colfer, quien dio vida a ‘Kurt Hummel’, comentó a Bustle que sería difícil volver debido a las muertes de Naya Rivera, en 2020; Cory Monteith, en 2013, y Mark Salling, en 2018. “Sería realmente difícil hacerlo ahora que Naya no está, pero sé que los fans de ‘Glee’ vendrían a buscarme”, dijo. (Con información de Variety).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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