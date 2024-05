Eslovaquia: lo que hay que saber sobre el atentado en contra de primer ministro, Robert Fico

¿Quién fue el autor de los disparos?

Un sospechoso ha sido acusado de intento de asesinato premeditado, dijo el jueves el ministro del Interior del país, describiendo al hombre como un “lobo solitario” que se había radicalizado tras las elecciones presidenciales del mes pasado.

Las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, pero habían dicho que las pruebas iniciales mostraban que el acto tenía “claramente” una motivación política. Los medios eslovacos describieron al sospechoso como un poeta aficionado de 71 años.

“Por primera vez en los 31 años de nuestra república democrática y soberana, alguien ha decidido expresar su opinión política no en unas elecciones, sino con un arma en la calle”, escribió en Facebook Matus Sutaj Estok, ministro del Interior eslovaco.

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, calificó el intento de asesinato de “ataque a la democracia”.

¿Cuál ha sido la reacción?

En Eslovaquia, el intento de asesinato aumentó la polarización y añadió virulencia a un panorama político ya dividido, con los aliados de Fico acusando a los opositores de tener “las manos manchadas de sangre”. Lubos Blaha, representante del partido de Fico, Smer, dijo que los opositores y lo que él llamó “los medios de comunicación liberales” habían “construido una horca” para el primer ministro.

Pero las autoridades instaron a las figuras políticas y a los ciudadanos a evitar la retórica incendiaria. Peter Pellegrini, aliado de Fico y presidente electo de Eslovaquia, pidió a todos los partidos políticos que detuvieran sus campañas para las elecciones al Parlamento Europeo del mes que viene, y algunos lo han hecho.

En el extranjero, el tiroteo suscitó la condena de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin elogió a Fico, quien ha expresado opiniones prorrusas, y dijo que “este monstruoso crimen no puede tener justificación alguna”.

Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría y aliado de Fico, dijo que estaba “profundamente conmocionado por el atroz ataque contra mi amigo”.

También llegaron condenas de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Joe Biden calificó el acto de “horrible acto de violencia”, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó el ataque de “vil” en las redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se ha enfrentado a la disminución del apoyo de Eslovaquia a pesar de que entregó aviones de combate a Ucrania cuando comenzó la guerra, también condenó el ataque.

¿Quién es Robert Fico?

Fico, que ha sido primer ministro durante más tiempo que cualquier otro dirigente eslovaco, se ha presentado a sí mismo como un luchador porla gente de a pie y un enemigo de las élites liberales. Al igual que Orbán, de Hungría, Fico se ha opuesto a la inmigración de fuera de Europa y brindar ayuda a Ucrania.

Comenzó su carrera política hace tres décadas en la izquierda, pero a lo largo de los años ha abrazado opiniones políticas de derecha, al igual que su partido, el Smer.

Fico fue primer ministro de 2006 a 2010 y de 2012 a 2018. Fue destituido en medio de protestas callejeras en 2018 por el asesinato de un periodista que investigaba la corrupción gubernamental, pero fue reelegido el año pasado tras una campaña en la que adoptó posturas prorrusas, prometió conservadurismo social, nacionalismo y generosos programas de bienestar.

Los críticos de Fico han descrito algunos de sus planes como intentos de devolver a Eslovaquia a la represiva época soviética, y han criticado los esfuerzos de su gobierno por implementar cambios a la radiodifusión estatal a fin de purgar lo que consideran un sesgo liberal y restringir la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales que considera agentes extranjeros.

Emma Bubola es reportera del Times en Londres y cubre la actualidad europea y mundial. c. 2024 The New York Times Company.

Emma Bubola, The New York Times.