España inicia 3 días de luto por el accidente de tren; suman 41 personas sin vida

/ 20 enero 2026
    España inicia 3 días de luto por el accidente de tren; suman 41 personas sin vida
    En esta imagen tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas en el lugar tras la colisión de trenes de alta velocidad en Adamuz, España. AP.

Las autoridades sanitarias dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta

ADAMUZ.- Los ciudadanos de España despertaron el martes con las banderas a media asta en el primero de tres días de luto por las víctimas del mortal accidente de tren en el sur del país, mientras que el número de personas sin vida subió a cuarenta y uno.

Fue después de que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijera que se había descubierto otro cadáver cuando una grúa levantó un vagón dañado, que la cifra de muertos oficial aumentó a 41 el martes.

Por otro lado, trascendió que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, añadió que los rescatistas han localizado tres cuerpos más aún atrapados en los restos. Sin embargo, aúnn no estaba claro si esos cuerpos están incluidos en el conteo oficial.

Siguen las indagatorias abiertas

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que Puente ha calificado de “extraño” ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Óscar Puente dijo que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía que podría estar relacionada con el origen del accidente, aunque insistió en que es sólo una hipótesis y que alcanzar conclusiones podría llevar semanas.

En este momento, “todas las hipótesis están abiertas”, añadió Grande Marlaska en una conferencia de prensa.

“Será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”, añadió.

El accidente ocurrió cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto.

