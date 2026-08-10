España introducirá controles fronterizos temporales para los visitantes procedentes de Italia

Los controles que se producen “en medio de la persistente presión migratoria irregular” que afronta Italia, comenzarán a medianoche del sábado y durarán hasta el 7 de septiembre, según ha comunicado el Ministerio del Interior español.

España ha anunciado que introducirá controles fronterizos temporales para los visitantes procedentes de Italia, en respuesta a las medidas similares impuestas por Roma tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a Ceuta .

Horas antes, España amenazó a Italia con represalias si no levantaba rápidamente sus controles fronterizos, lo que provocó una fuerte respuesta de Roma.

La inusual disputa entre la UE y los aliados de la OTAN se produjo después de que decenas de miles de personas cruzaran de Marruecos al territorio español del norte de África los días 30 y 31 de julio en una oleada sin precedentes y mortal.

Estas escenas enfurecieron a los miembros de la UE que defienden una postura firme contra la inmigración irregular, incluida Italia, que impuso controles fronterizos a las personas que llegaban de España durante un mes.

El gobierno español criticó la medida, calificándola de “injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo describió como “un torpedo disparado contra el casco de la unidad europea”.

“Instamos al gobierno italiano a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como a los demás ciudadanos europeos”, añadió.

Amenazó con tomar “medidas proporcionales” en respuesta antes del domingo si Italia no cumplía.

En cuestión de horas, el gobierno de la primera ministra ultraderechista italiana, Giorgia Meloni, declaró que “no tenía intención de revisar la decisión” antes del 15 de agosto, fecha en la que, según las autoridades españolas, “esperaban una nueva ola de migración” que llegaría a Ceuta.

La oficina de Meloni declaró en un comunicado: “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras.

“Solo cuando haya certeza de que no existen riesgos para la seguridad ni de terrorismo en Italia, de que no se está produciendo ninguna nueva oleada y de que ningún inmigrante irregular se dirige hacia territorio europeo, se reconsiderará la decisión.”

El Ministerio del Interior español anunció las medidas recíprocas en cuestión de horas.

Según medios locales, la policía española ha estado vigilando los rumores en línea y en las redes sociales sobre la posible llegada de nuevos turistas a Ceuta a mediados de agosto. Sin embargo, las autoridades no han afirmado explícitamente que prevean una repetición de la afluencia masiva de la semana pasada.

Mientras tanto, las autoridades fronterizas “harán todo lo posible para garantizar la máxima libertad de movimiento a los ciudadanos españoles y europeos” que no se vean afectados por los controles fronterizos, añadió el comunicado italiano.

Italia, que no comparte frontera terrestre con España, introdujo controles fronterizos en los puntos de entrada marítimos y aéreos para los nacionales de terceros países que llegan desde España.

La medida, anunciada el 31 de julio, fue una “medida extraordinaria” destinada a “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestra nación”, dijo Meloni en aquel momento.

Fue una de las varias líderes de la UE que pidieron que España fuera excluida de la zona Schengen de libre circulación sin visado tras el incidente de Ceuta, a pesar de que tal medida es legalmente imposible.

El gobierno de coalición italiano ha intentado frenar la llegada de decenas de miles de personas a las costas del país en pequeñas embarcaciones cada año.

El gobierno español advirtió contra la “creación de divisiones y conflictos estériles impulsados por motivos electorales internos” y afirmó que “confiamos en que prevalezcan el sentimiento proeuropeo, el sentido común y la buena fe”.

De las 72.000 personas que entraron en Ceuta, 70.000 han regresado a Marruecos, según cifras oficiales españolas.

Las autoridades españolas informaron de que 80 personas murieron en los cruces fronterizos.

Sin embargo, las organizaciones marroquíes de derechos humanos estiman que la cifra es mayor. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos y la Coordinación Europea de Derechos Humanos en Marruecos informaron el viernes que se registraron al menos 141 muertes y que es probable que la cifra aumente.

El Ministerio del Interior de Marruecos ha comunicado que 11 personas murieron en su lado de la frontera, todas ellas ahogadas, excepto una.

Quienes permanecen en Ceuta, entre ellos cientos de menores no acompañados, se enfrentan a condiciones de vida pésimas, con escaso acceso a alimentos, agua y refugio.