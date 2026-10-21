Esta instalación en Teherán convierte a un encarcelado Trump en un espectáculo callejero

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Esta instalación en Teherán convierte a un encarcelado Trump en un espectáculo callejero
    Un falso Donald Trump amenazó a los peatones desde el interior de una celda en una de las plazas más transitadas de Teherán ante la mirada de iraníes que reaccionaron con risas e insultos. EFE/Mohamadreza Karimian
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Arte
Guerras
Prisión

Localizaciones


Teherán

Personajes


Donald Trump

En esta instalación que se encuentra en la plaza Tajrish en la capital iraní un falso Donald Trump amenaza a los peatones desde el interior de una celda

TEHERÄN- Un falso Donald Trump amenazaba este miércoles a los peatones desde el interior de una celda en una de las plazas más transitadas de Teherán ante la mirada de iraníes que reaccionaron con risas e insultos al peculiar espectáculo destinado a ridiculizar al presidente estadounidense.

Trump dice que no habrá más ataques a Irán antes de elecciones en EU

La instalación se encuentra en la plaza Tajrish, en el norte de la capital iraní, donde la celda está colocada en una valla publicitaria, con el falso presidente estadounidense encerrado tras los barrotes, junto a una cama y un retrete, mientras el actor realizaba distintos movimientos para llamar la atención de quienes pasaban por la zona.

El falso Trump reproducía el conocido baile del mandatario, hacía gestos amenazantes a los peatones pasándose el pulgar por el cuello y en distintas ocasiones trató de abrirse paso a la fuerza entre los barrotes para escapar de su prisión ficticia.

$!Un falso Donald Trump desde el interior de una celda es el protagonista de un peculiar espectáculo destinado a ridiculizar al presidente estadounidense.
Un falso Donald Trump desde el interior de una celda es el protagonista de un peculiar espectáculo destinado a ridiculizar al presidente estadounidense. EFE/Mohamadreza Karimian

Detrás de la celda, una pantalla publicitaria proyectaba imágenes de niños muertos en ataques estadounidenses y un rastro de sangre en una boda en la sureña localidad de Sirik, alcanzada en un bombardeo en septiembre, que causó al menos cinco muertos y 68 heridos.

“No ver esta escena es un delito”, es el eslogan de la representación que se inauguró ayer y que estará activa 24 horas al día, según anunciaron los medios iraníes, que no ofrecieron más detalles de la instalación.

Las reacciones de los transeúntes fueron diversas: algunos se reían, otros insultaban al falso presidente estadounidense y varios conductores se detuvieron en plena plaza para grabar el espectáculo con sus teléfonos móviles, lo que llegó a provocar atascos.

$!Las reacciones de los transeúntes fueron diversas: algunos se reían, otros insultaban al falso presidente estadounidense.
Las reacciones de los transeúntes fueron diversas: algunos se reían, otros insultaban al falso presidente estadounidense. EFE/Mohamadreza Karimian

Unos escolares pidieron desde un autobús al falso Trump que atacara cuanto antes a Irán para que sus exámenes del día siguiente se suspendieran, lo que causó risas entre los congregados.

Otros transeúntes gritaron “¡Tío Trump, date la vuelta!” para conseguir que el actor mirara hacia ellos y poder fotografiarlo o grabarlo, mientras otro ciudadano le pidió que reabriera la lotería de visados para que los iraníes tuvieran la opción de emigrar a Estados Unidos.

La instalación se inauguró en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y coincidió con la llegada a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, uno de los principales mediadores entre los dos rivales.

La respuesta de Teherán al mediador paquistaní fue que Irán no tiene ningún mensaje nuevo para Estados Unidos y lo emplazó a cumplir con sus condiciones para “ganarse su confianza” y poner fin a la guerra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Guerras
Prisión

Localizaciones


Teherán

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX