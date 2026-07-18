Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán tras muerte de soldados

El Comando Central señaló que los ataques buscan degradar aún más la capacidad de Irán de restringir el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz. La vía marítima representaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

El ejército de Estados Unidos informó este sábado que lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán para “castigar rápidamente” a la Guardia Revolucionaria del país por un ataque en Jordania que mató a dos militares estadounidenses, dejó a otro desaparecido y obligó a hospitalizar a cuatro más.

Horas antes, Estados Unidos reportó sus primeras bajas de soldados debido a fuego iraní directo desde los primeros días de la guerra, con dos muertos y otro desaparecido en un ataque a una base militar en Jordania tras días de intensificación de intercambios de fuego.

El ataque del viernes con drones y misiles envió a otros cuatro miembros del servicio a hospitales, informó el Ejército norteamericano. Los muertos no fueron identificados. Desde que comenzó la guerra han muerto 16 elementos de las fuerzas militares estadounidenses y más de 430 han resultado heridos.

Minutos antes del anuncio, el líder supremo de Irán advirtió de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos sigue atacando la República Islámica.

Los comentarios leídos en la televisora estatal y atribuidos a Moytabá Jamenei, quien aún no ha sido visto desde que comenzó la guerra, también calificaron la firma del presidente Donald Trump como algo “sin valor y nula”. Un negociador iraní dijo que Teherán había suspendido sus compromisos bajo el acuerdo provisional que se firmó hace aproximadamente un mes y tenía como objetivo poner fin permanentemente a los combates.