EU reporta muerte de 2 soldados y desaparición de otro por ataques de Irán contra base en Jordania

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    EU reporta muerte de 2 soldados y desaparición de otro por ataques de Irán contra base en Jordania
    Una mujer pasa frente a un mural que muestra un retrato del fallecido Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei —quien murió en un ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero—, en el centro de Teherán, Irán, el sábado 18 de julio de 2026. AP

No se han identificado los muertos por parte de Estados Unidos; desde que comenzó la guerra han muerto 16 soldados estadounidenses y 430 heridos

El Ejército de Estados Unidos reportó el sábado sus primeras bajas de soldados debido a fuego iraní directo desde los primeros días de la guerra, con dos muertos y otro desaparecido en un ataque a una base militar en Jordania tras días de intensificación de intercambios de fuego.

El ataque del viernes con drones y misiles envió a otros cuatro miembros del servicio a hospitales, informó el Ejército estadounidense. Los muertos no fueron identificados. Desde que comenzó la guerra han muerto 16 elementos de las fuerzas militares estadounidenses y más de 430 han resultado heridos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataque-ucraniano-con-drones-contra-regiones-rusas-deja-nueve-muertos-y-mas-de-60-heridos-LH22259637

Minutos antes del anuncio, el líder supremo de Irán advirtió de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos sigue atacando la República Islámica.

Los comentarios leídos en la televisora estatal y atribuidos a Moytabá Jamenei, quien aún no ha sido visto desde que comenzó la guerra, también calificaron la firma del presidente Donald Trump como algo “sin valor y nula”. Un negociador iraní dijo que Teherán había suspendido sus compromisos bajo el acuerdo provisional que se firmó hace aproximadamente un mes y tenía como objetivo poner fin permanentemente a los combates.

Las declaraciones de Teherán rompieron otro frágil hilo al tiempo que la guerra no deja entrever un final claro. Ahora Jamenei advierte de “lecciones” no sólo de Irán sino también de sus apoderados armados en la región, llamándolos el “Eje de la Resistencia”.

La batalla por el estrecho de Ormuz se intensificó en un conflicto que cada vez se centra más en el control esa vía marítima crucial por la que solía pasar una quinta parte del crudo mundial. La ampliación de los ataques amenazó a civiles y los servicios para ellos, incluidas plantas de desalinización para agua potable, y la economía global vuelve a estar en alerta.

Estados Unidos ha violado sus compromisos bajo el acuerdo y ahora Irán “ya no los está implementando”, subrayó a la televisora estatal Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán.

No hubo nuevas noticias sobre los esfuerzos de mediación.

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