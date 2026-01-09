Estados Unidos reduce el despliegue militar en el Mar Caribe

Internacional
/ 9 enero 2026
    Estados Unidos reduce el despliegue militar en el Mar Caribe
    Esto ocurre pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir supuestas narcolanchas en el Caribe. FOTO: ESPECIAL.

Con esta acción el gobierno de Donald Trump bajará el número de elementos en aproximadamente 12 mil

WASHINGTON.- Tras realizar con éxito la operación del 3 de enero donde se capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde verano y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba.

De acuerdo al diario The New York Times funcionarios anónimos indicaron que el contigente ha comenzado a reducirse y estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela inicia liberación de detenidos políticos para 'consolidar la paz'

A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

Fue desde el pasado verano y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, lo que incluye el envío de destructores, buques de transporte anfibio o el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo.

Temas


Ataques
Buque
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
