Venezuela inicia liberación de detenidos políticos para ‘consolidar la paz’

Cinco días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de detenidos en lo que el presidente del Congreso calificó como un gesto para “consolidar la paz”.

El excandidato opositor Enrique Márquez se encontraba entre los liberados, según un comunicado de la oposición. “Ya pasó todo”, declaró Márquez en un video grabado por un periodista local que lo acompañaba a él y a su esposa, así como a otro miembro de la oposición, Biagio Pilieri, quien también fue liberado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español también confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, quienes, según informó, se preparaban para viajar a España con la asistencia de nuestra embajada en Caracas. El ministerio calificó este hecho como un paso positivo en la nueva etapa que Venezuela está iniciando.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo a la cadena pública RNE que la ciudadana con doble nacionalidad liberada era Rocío San Miguel, abogada, activista y defensora de derechos humanos hispano-venezolana que fue detenida en febrero de 2024 y acusada por el régimen de traición, conspiración y terrorismo en relación con un supuesto complot para asesinar a Maduro.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró las liberaciones, afirmando que demostraban que la injusticia no prevalecería en el país. “Este es un día importante porque demuestra lo que siempre hemos sabido: que la injusticia no dura para siempre y que la verdad, aunque herida, termina encontrando su camino”, dijo en un mensaje de audio publicado en redes sociales.

No se sabe con certeza cuántas personas están siendo liberadas. Organizaciones de derechos humanos que trabajan en el país estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos, la mayoría detenidos por participar en las protestas tras las elecciones de 2024, que se cree fueron robadas por Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, dijo que la medida fue un “gesto unilateral para reafirmar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz en la república y la convivencia pacífica entre todos”.

Cuando se conoció la noticia de la liberación planeada, las familias de los detenidos acudieron a las cárceles de todo el país en busca de información.

Pedro Durán, de 60 años, se encontraba entre quienes esperaban reunirse con su hermano Franklin Durán mientras esperaba fuera de una prisión en la localidad de Guatire, a unos 43 km de Caracas. Durán afirmó que su hermano fue detenido en 2021 acusado de intentar derrocar al gobierno de Maduro, acusación que su familia niega.

Durán, quien reside en España, escuchó el miércoles rumores de que el gobierno podría liberar a varios detenidos e inmediatamente compró un billete de avión de Madrid a Caracas para encontrar a su hermano.

“No tengo palabras para expresar la emoción que siento”, dijo Durán. “Tenemos mucha esperanza... Ahora solo estamos esperando”.

Antes del anuncio de Venezuela, se estimaba que había más de 40 extranjeros detenidos en el país, incluidos unos 20 españoles y cinco ciudadanos estadounidenses, entre ellos James Luckey-Lange, de 28 años, quien desapareció en diciembre y se encontraba detenido en la sede de contrainteligencia militar en Caracas.

El martes, Donald Trump afirmó que Venezuela tenía “una cámara de tortura en medio de Caracas que están clausurando”, sin dar más detalles. En los últimos días, la especulación se ha centrado en el Helicoide de la Roca Tarpeya, una estructura icónica inaugurada en 1956 como un centro comercial vanguardista y posteriormente convertida en prisión y centro de tortura durante el chavismo.

Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que monitorea las detenciones políticas en Venezuela, dijo que había confirmado que algunos sectores de El Helicoide están siendo desalojados.

Pero el complejo Helicoide es enorme. No solo alberga la prisión donde se encuentran los presos políticos, sino también las oficinas administrativas de la Policía Nacional Bolivariana, y esas son las áreas que se están desalojando... Así que podríamos suponer que en los próximos días —ojalá dentro de una semana, o lo que sea necesario— podríamos presenciar el cierre de ese inmenso centro de tortura, pero por ahora, eso no está sucediendo”, añadió.

JEP estimó que había 1.017 presos políticos antes del anuncio de Rodríguez. Para las 22:30 h (hora del Reino Unido) del jueves, la organización había confirmado solo “unos ocho o quizás diez presos políticos”, pero afirmó que no revelaría los nombres para evitar generar ansiedad entre las familias que llevan meses, y en algunos casos años, esperando noticias de sus seres queridos.

El anuncio de la liberación de los detenidos está siendo recibido con cautela por los activistas. En los días previos a la operación estadounidense, el régimen anunció la liberación de 187 personas (99 el día de Navidad y 88 el día de Año Nuevo), pero las organizaciones pudieron verificar de forma independiente la liberación de solo una parte de ese total.

Aunque hasta ahora solo ha confirmado unas pocas liberaciones, Tineo mantiene la esperanza. “La información que tenemos indica que es muy probable que se produzcan muchas liberaciones, o al menos eso es lo que ha dicho [el régimen]”, afirmó, añadiendo que el proceso de liberación, que implica trámites legales, puede tardar tiempo, incluso días cuando se trata de un gran número de personas.

“Por eso hemos estado llamando a la compostura y a la calma, para mantenernos unidos tanto en la esperanza como en la vigilancia”, añadió Tineo.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG que estima que aún hay 806 presos políticos en Venezuela, publicó que, al anochecer, solo había podido confirmar cinco liberaciones. “Esperamos la libertad de todos los presos políticos, no gestos parciales y condicionales”, escribió, refiriéndose al hecho de que a muchas personas liberadas en los últimos meses solo se les concedió la libertad condicional, sujeta a medidas cautelares como la prohibición de viajar, comparecencias judiciales obligatorias y restricciones para hablar con los medios de comunicación sobre sus casos.

En una conferencia de prensa para anunciar la decisión, Jorge Rodríguez –quien muchos creen que ahora dirige efectivamente el país junto a su hermana, la presidenta interina– dijo que “en pocos minutos” el público conocería “la naturaleza de las personas que están recibiendo el beneficio de la liberación”, algo que aún no había sucedido horas después.

Agregó: “Para contribuir y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer por la unidad nacional y la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido liberar a un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de liberación se están dando desde este mismo momento.

“Consideremos este gesto del Gobierno Bolivariano, con su amplia intención de buscar la paz, como el aporte que todos debemos hacer para que nuestra república pueda continuar su vida en paz y en pos de la prosperidad”.