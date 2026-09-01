Estados Unidos vuelven a atacar a Irán, que responde lanzando drones y misiles

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    Estados Unidos vuelven a atacar a Irán, que responde lanzando drones y misiles
    Donald Trump mencionó en sus redes sociales que si Irán respondía con ataques, EU respondería con más contundencia. AP

La televisión estatal iraní informó de numerosos ataques en territorio iraní, mientras EU lanzaba nuevas ofensivas contra el país; hay civiles heridos tras ataques estadounidenses

Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán este martes y Teherán disparó misiles y drones en respuesta, al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que ha durado más de seis meses. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda, matando a dos personas e hiriendo a decenas, dijo un funcionario local.

Los ataques estadounidenses siguieron a otros del domingo que pusieron fin abruptamente a un mes sin acción militar y amenazaron con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios mundiales del petróleo y planteado problemas políticos para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los combates reanudados se producen después de que el presidente Donald Trump pareciera virar hacia tratar de doblegar a Irán a su voluntad mediante sanciones económicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/lider-irani-dice-que-restablecerian-el-alto-al-fuego-si-eu-lo-hace-LJ23195439

“Si la nación fallida de Irán toma represalias por este ataque muy justificado, serán golpeados de nuevo a un nivel mucho más duro y más alto, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando”, advirtió Trump en redes sociales.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los últimos ataques fueron en respuesta a asaltos iraníes contra buques comerciales y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Trump ofreció una explicación adicional, diciendo a Fox News en una llamada telefónica que las fuerzas estadounidenses atacaron los radares de Irán.

“Intentaron reconstruir su radar porque no pueden ver nada”, dijo Trump a Fox. “Esperamos hasta que estuviera casi construido y luego lo golpeamos”.

Medios estatales iraníes reportaron que Estados Unidos había bombardeado sitios civiles a lo largo de la costa sur de Irán y atacado un aeropuerto civil. Un ataque estadounidenses alcanzó una casa donde se celebraba una boda en Kuhestak en el sur de Irán, matando a dos personas e hiriendo al menos a otras 20, dijo Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia Hormozgan, a la televisora estatal iraní en una llamada telefónica.

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