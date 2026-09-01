Líder iraní dice que restablecerían el alto al fuego si EU lo hace

El memorando de entendimiento de junio contemplaba un alto el fuego inmediato e inició un periodo de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo de paz más amplio.

En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán, el presidente de Irán , Masoud Pezeshkian, señaló que “si Estados Unidos vuelve a sus compromisos recogidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de inmediato de la misma manera”, reportó la prensa estatal iraní.

Teherán aceptó despejar de minas el estrecho de Ormuz y permitir el paso de buques durante ese periodo, y Estados Unidos aceptó poner fin a su bloqueo naval, levantar sanciones, emitir exenciones para las exportaciones de petróleo iraní y comenzar a trabajar en un paquete de reconstrucción para Irán, entre otras medidas.

El acuerdo colapsó rápidamente y, aunque hubo una pausa en los combates, ambos bandos intercambiaron fuego durante el fin de semana pasado.

TAMPOCO HABRÍA RENDICIÓN DIPLOMÁTICA

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró el martes que Irán controla el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz “es un lugar por el que solían transitar al menos 120 barcos cada 24 horas”, enfatizó el parlamentario en un video publicado en el canal de Telegram de la televisión estatal. “Aunque ahora dos o tres barcos logren pasar algunas noches, eso en realidad demuestra que tenemos control sobre todo el estrecho de Ormuz”.

“La información que tenemos —abierta y encubierta, visible y oculta— nos muestra que, tras fracasar en los ámbitos militar y diplomático, el enemigo ha añadido una guerra económica muy amplia y una guerra cognitiva a su campaña militar”, expresó Qalibaf.

“El objetivo del enemigo en esta guerra híbrida es crear inquietud y caos dentro del país. Esa es su intención maliciosa. ... O pueden intentar obligarnos a rendirnos mediante la diplomacia. Nunca”.