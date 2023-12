Estadounidenses temen por la democracia en las elecciones de 2024

Washington- Solo discrepan sobre quién representa la amenaza.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que el 62% de los adultos afirma que la democracia en Estados Unidos podría estar en peligro dependiendo de quién gane el próximo otoño. La mayoría de los demócratas (72%) y de los republicanos (55%) piensan lo mismo, pero por razones diferentes.

El presidente Joe Biden ha tratado de retratar un futuro distópico en caso de que el favorito del partido republicano y expresidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, después que éste ha prometido cobrar revancha contra sus oponentes y no descartó que podría abusar de los poderes del cargo. Trump ha tratado de dar la vuelta a la narrativa últimamente, diciendo que los casos de subversión electoral y de documentos en su contra muestran que Biden ha utilizado el gobierno federal como arma para perseguir a un oponente político. Ha calificado a Biden de “destructor de la democracia estadounidense”.

“Creo que desde el lado de la izquierda, es bastante obvio que les preocupa la elección de un presidente que es abiertamente autoritario, alguien que claramente quiere reducir los controles y contrapesos dentro del gobierno para fortalecer la presidencia y hacerlo de forma que el poder ejecutivo tenga un alcance sin precedentes sobre la población y sectores del gobierno”, comentó Michael Albertus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago.

“Desde la derecha, los republicanos están pensando en la extralimitación gubernamental, en un gobierno excesivamente intervencionista, en las amenazas a la libertad y en los mandatos que sirven para actuar de una determinada manera o adoptar ciertas políticas”, añadió.