Estancado en Irán, Trump recurre a un rostro conocido: Kim Jong-un, de Corea del Norte

NUEVA YORK- La última vez que el presidente Donald Trump prometió detener el programa de armas nucleares de un país, sostuvo tres reuniones cara a cara con Kim Jong-un de Corea del Norte, declaró que ambos habían desarrollado una “gran relación” y se fue con las manos vacías. Eso fue en su primer mandato. El esfuerzo diplomático no solo fracasó, sino que Kim pisó de inmediato el acelerador de su programa y ahora posee unas 60 armas nucleares, según algunas estimaciones, así como misiles que parecen capaces de llegar a Estados Unidos: justo la combinación que Trump había prometido desmantelar.

Desde hace meses, los expertos en proliferación nuclear se han preguntado si Trump también podría abandonar sus esfuerzos de controlar el programa nuclear de Irán, en especial ahora que parece estar más concentrado en lograr la apertura del estrecho de Ormuz que en lidiar con las reservas de uranio de Irán, las cuales se encuentran enterradas bajo los escombros después de que Estados Unidos las bombardeó en junio de 2025. Estancado en Irán, Trump vuelve a poner cada vez más su atención en Corea del Norte, a pesar de que los analistas ven pocas esperanzas de desmantelar con rapidez el creciente arsenal nuclear de ese país. La declaración de Trump en las redes sociales el domingo por la noche, en la que elogió a Kim y ordenó públicamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que disminuyera el papel de Estados Unidos en un ejercicio militar anual con Corea del Sur, uno de los aliados de Estados Unidos en el Pacífico, parecía tener la intención de señalar que quiere reanudar las negociaciones. Un día después, seguía sin estar claro cómo reduciría el Pentágono su papel en el ejercicio de 11 días. Un comunicado de una sola línea enviado a los periodistas por la oficina de prensa del Pentágono el lunes por la tarde no aportaba ninguna claridad.

“El Departamento de Guerra trabaja activamente en la ejecución de la directiva del comandante en jefe”, decía el comunicado, utilizando el nombre que el gobierno de Trump le da al Departamento de Defensa. Robert Litwak, un académico de la Universidad George Washington que ha escrito sobre los programas nucleares tanto en Corea del Norte como en Irán, describió el contraste entre los enfoques de Trump hacia esos dos países como “una increíble historia de dos Estados parias”. “Estamos en guerra con Irán, un Estado en el umbral nuclear”, afirmó. “Pero con Corea del Norte apaciguamos a un dictador que puede apuntar al territorio estadounidense con armas nucleares”. El arrebato de Trump también tenía como objetivo castigar a los surcoreanos por negarse a participar en la guerra contra Irán, una postura que enfureció profundamente a Trump. Fue un punto que expuso en la misma publicación de redes sociales y que reiteró a los periodistas en el Despacho Oval el lunes.

El presidente también se ha enfadado porque Seúl se ha demorado en cumplir con lo que la Casa Blanca considera una promesa de 350 millardos de dólares en nuevas inversiones, incluidas las destinadas al sector de la construcción naval. En octubre, Trump visitó Corea del Sur y celebró sus futuras inversiones en Estados Unidos, entre ellas la prometida expansión multimillonaria de la planta de fabricación de chips de Samsung en Texas. “Trump recurre de nuevo a la queja de que Corea del Sur se aprovecha” de la presencia de tropas estadounidenses en la península de Corea, comentó Scott A. Snyder, presidente y director ejecutivo del Instituto Económico de Corea en Estados Unidos, “y utiliza la relación de seguridad como palanca para ejercer más presión sobre el gobierno surcoreano”. Sobre estas tensiones se cierne la incapacidad de Trump para sacar a Estados Unidos de la guerra en Irán. En los últimos meses ha insinuado su deseo de dejar atrás ese conflicto y volver a tratar con Kim, quien durante el primer mandato de Trump, satisfizo su deseo de mantener conversaciones de líder a líder con esas cumbres.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo en junio que Trump parecía querer reanudar las conversaciones con Kim, y el propio Trump publicó en redes sociales, al menos en dos ocasiones durante los últimos meses, una fotografía suya junto al líder norcoreano. “¡Kim Jong Un y yo nos llevamos GENIAL!”, escribió Trump el sábado junto a una fotografía que publicó de su reunión en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur en 2019. Trump continuó con otra publicación amistosa el lunes, esta vez un meme que muestra a Kim haciendo una llamada telefónica con oficiales militares de pie detrás de él. La leyenda decía: “Oye Donald, todo bien entre nosotros... ¿verdad?”.

El programa nuclear norcoreano ha sido motivo de profunda preocupación desde finales de la década de 1980, mucho antes de que el programa nuclear de Irán figurara en el radar. En 1994, durante una crisis desatada por la expulsión de inspectores nucleares internacionales por parte de Corea del Norte, el gobierno de Bill Clinton debatió un ataque militar contra la instalación norcoreana en Yongbyon. Sin embargo, se abstuvo, y a fines de ese año el expresidente Jimmy Carter llegó a un acuerdo con Kim Il-sung, abuelo del actual líder norcoreano, para poner fin al programa nuclear a cambio de ayuda para construir reactores nucleares civiles. Eso se desmoronó, y los esfuerzos posteriores para someter a control el programa norcoreano fracasaron. En 2006, el Norte llevó a cabo su primera prueba nuclear, a la que siguieron cinco más, la más reciente en 2017. Al año siguiente, tras haber llamado a Kim “Pequeño Hombre Cohete”, Trump se reunió con el líder norcoreano en Singapur. Después de su encuentro, le dijo a un periodista de The New York Times que esperaba que pronto el Norte desmantelara su programa. “Va a ser muy rápido”, afirmó después de la cumbre. “Realmente creo que va a ser rápido. Y es un arsenal muy considerable. No hay duda de ello”.