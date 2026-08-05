Este verano aún no bate récords de calor. Esperen a que llegue El Niño, esto dicen los científicos

NUEVA YORK- Arden incendios forestales en Norteamérica y Europa, olas de calor agobian a ciudades, los océanos del mundo están más calientes que nunca para esta época del año y El Niño está previsto a aumentar las temperaturas globales y alterar el clima en diversas regiones. Aunque pueda parecer que el planeta se está asando en un verano infernal, todavía no está del todo en territorio récord.

Hasta ahora, este es apenas el tercer año más caluroso, por detrás de 2024 y 2025, muestran las estadísticas climáticas. Pero denle tiempo a 2026. Debido a un golpe doble de calentamiento global acelerado causado por el ser humano y un El Niño sobredimensionado, aumenta la probabilidad de que, para finales de año, 2026 pueda arrebatar por poco la corona del año más caluroso registrado, superando a 2024 o al menos acercándose, señalaron científicos. Incluso si este año establece el récord, no durará mucho. Aunque los científicos discrepan sobre si 2026 será el año más caluroso registrado, coinciden en que es casi seguro que 2027 superará a cualquier año moderno en calor, quizá por mucho.

Con guerras en todo el mundo en los últimos años, la gente no prestó mucha atención al cambio climático “porque el mundo estaba en llamas de otras maneras. El mundo ahora vuelve a estar en llamas con el cambio climático de una forma cada vez más difícil de ignorar”, afirmó el científico climático Zeke Hausfather, de Berkeley Earth. “Va a seguir empeorando”. AUMENTAN LAS PROBABILIDADES DE UN AÑO RÉCORD DE CALOR Hausfather calculó que hay un 35% de probabilidad de que 2026 supere a 2024 como el año más caluroso registrado. Pero Hausfather ha ido aumentando esas probabilidades casi cada mes, desde apenas un 7% en marzo. El ex científico climático principal de la NASA James Hansen, apodado el padrino de la ciencia climática sus pronósticos acertados desde hace 40 años, pronosticó que 2026 superará por poco a 2024 al final del año.

La temperatura diaria de la superficie del mar a nivel mundial igualó a la de 2024 a partir de mayo y desde junio ha sido récord de calor casi todos los días. Con océanos que cubren más del 70% de la superficie del planeta, por lo general hay un desfase de un mes y medio entre el calor que aparece en los océanos y luego se refleja en la temperatura media global, explicó Hansen. Así que el planeta entero probablemente pronto empezará a pulverizar récords, sostuvo. Cerca del 82% de la superficie oceánica mundial está sobrecalentada con olas de calor marinas este año, según el servicio climático Copernicus de Europa. Hace aproximadamente un mes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pronosticó que había un 66% de probabilidad de que 2026 será el cuarto año más caluroso y solo un 0,1% de probabilidad de que será el número 1 en calor. El jefe de monitoreo de la NOAA, Russell Vose, indicó que esas probabilidades aumentarán cuando la agencia termine su análisis de julio. Hausfather comentó que lo que está cambiando las perspectivas son los pronósticos cada vez más contundentes de un El Niño “asombroso”.