EU vive el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo

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    EU vive el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo
    Personas se refrescan en una piscina al aire libre durante una ola de calor en Nueva York (EE.UU.), el 13 de julio de 2026. EFE/EPA/Olga Fedorova

La ola de calor comenzó el fin de semana del 4 de julio y desde entonces se han registrado una treintena de fallecidos por las altas temperaturas

MIAMI- Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo “mayor” o “extremo”, especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de “calor y humedad anómalos” en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/sabias-que-debido-al-calor-nocturno-las-personas-pierden-56-horas-de-sueno-al-ano-OC22200394

Además, emitió este miércoles un aviso de calor “mayor” que afecta a las 113.8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.

Esta alerta advierte de potenciales riesgos para personas que carecen de refrigeración o hidratación, así como para los sistemas de salud y las industrias, según la página web del NWS.

Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso “extremo”, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.

El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.

La ola de calor comenzó el fin de semana del 4 de julio y desde entonces se han registrado una treintena de fallecidos por las altas temperaturas, 25 de ellos en el estado de Nueva Jersey.

Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.

En Texas, el NWS advierte de “acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días”, con riesgo de “peligrosas inundaciones repentinas”.

Un total de 27 jóvenes murieron en julio del año pasado en este estado por una inundación que afectó a un campamento privado para niñas en la localidad de Fort Myers.

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