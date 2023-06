Estos son los detalles de la acusación contra Donald Trump que debes conocer

Aunque encontrar un motivo sin duda podría ser útil para los fiscales en caso de que Trump termine en un juicio , puede que no sea necesario para probar los elementos legales del caso en su contra. No obstante, sigue la duda de por qué Trump retuvo una extensa colección de documentos altamente confidenciales y luego, según los fiscales, conspiró para evitar devolverlos, incluso después de casi 15 meses de investigación por parte del Departamento de Justicia .

Florida- El motivo por el que Trump tenía miles de archivos presidenciales, incluidos más de 300 documentos clasificados, en Mar-a-Lago , su combinación de residencia y club para miembros exclusivos en Palm Beach, Florida, no se abordó de forma directa en la acusación formal de 49 páginas presentada el jueves en Miami . El documento de acusación no estableció que Trump tuviera un objetivo más allá de simplemente poseer el material .

Se cita a Trump diciendo: “ No quiero que nadie revise mis cajas ”, expresando una especie de propiedad personal sobre el material. “ De ninguna manera ”.

En otros segmentos en la acusación, un asistente de Trump describe los materiales que llevaba consigo en las cajas como “sus papeles”, algo que hizo mientras era presidente, lo que sugiere que no estaba listo para dejar de lado las ventajas de tener el cargo más importante del paí s.

“ Esto me da totalmente la razón, ¿sabes? ”, afirmó.

Por ejemplo, emitieron una orden judicial para solicitar información sobre los acuerdos comerciales que la empresa de Trump, The Trump Organization , tenía con siete países extranjeros desde el momento en que comenzó su presidencia en 2017, al parecer con la intención de determinar si alguno de los documentos podría haber sido utilizado para ayudar a sus empresas en el extranjero . Sin embargo, no hubo ninguna referencia en la acusación formal de que Trump hubiera utilizado los documentos a favor de sus negocios .

“ Creo que es mucho más probable que sean un trofeo que va exhibiendo por ahí diciendo: ‘Mira, tengo esto’ ”, le dijo Christie a ABC News, quien actualmente está haciendo campaña presidencial contra Trump en las primarias republicanas. “T engo este documento clasificado o aquello, porque recuerden algo: él no puede creer que no sea presidente ”.

Christie continuó: “ Él no puede creer que todavía no reciba estos documentos, y necesita mostrarles a todos en Mar-a-Lago o en Bedminster durante el verano que todavía tiene algunas de esas parafernalias ”.

Sugirió que esa era la razón por la que Trump mandó a colocar una reproducción del escritorio Resolute del Despacho Oval en su oficina en Mar-a-Lago.

“Todo el resto de esas cosas son para aliviar, ya sabes, su decepción y su incredulidad de que ya no es presidente”, concluyó Christie. c.2023 The New York Times Company.

Por Maggie Haberman y Alan Feuer The New York Times.