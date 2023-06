Renuncian dos abogados de Trump tras imputación por documentos clasificados

Dos abogados que formaban parte del equipo legal del ex presidente Donald Trump renunciaron tras la imputación contra el ex mandatario por el manejo de documentos clasificados, caso por el que también podrían acusar a un ex asistente de Trump.

“Esta mañana presentamos nuestra dimisión como asesores del presidente Trump y ya no lo representaremos ni en el caso por el que ha sido imputado ni en la investigación del 6 de enero”, dijeron los abogados Jim Trusty y John Rowley en un comunicado difundido por los medios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Los cargos por los que Trump es acusado en el caso de los documentos clasificados

A través de la red social Truth Social, Trump confirmó los cambios en su equipo legal sin dar detalles de los motivos de la renuncia de sus ex colaboradores.

“Agradezco a Jim Trusty y John Rowley su trabajo. Se enfrentaban a un grupo de gente muy deshonesto, corrupto, diabólico y enfermo, como nunca se había visto antes”, recalcó.

De acuerdo con Trump, estará representado por Todd Blanche, quien ya formaba parte de su equipo legal, en “la mayor caza de brujas de todos los tiempos, que se traslada ahora a los tribunales de Florida”, mientras que en los próximos días se sumarán otros abogados al equipo.

El jueves, el propio Trump informó que fue imputado por el caso de los documentos clasificados que llevó ilegalmente a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, después de dejar la Casa Blanca.

Lo acusan ante un tribunal de Miami de siete delitos federales, incluida la retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. La Corte programó su comparecencia para el próximo martes.

Sobre el caso, Trump señaló que una segunda persona será imputada, Walt Nauta, un asistente militar que trabajó para él durante su mandato en la Casa Blanca.

“Ha hecho un trabajo fantástico. Están intentando destruir su vida y la vida de muchos otros, esperando que dirá cosas malas sobre ‘Trump’. Es fuerte, valiente y un Gran Patriota. El FBI y el Departamento de Justicia son CORRUPTOS”, apuntó el ex gobernante.

Trump, candidato a las presidenciales de 2024, fue imputado en marzo en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por los pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Esa fue la primera imputación por delitos criminales lanzada contra un expresidente estadounidense.