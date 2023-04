Estos son los momentos clave que llevaron a la acusación formal en contra de Donald Trump

New York- A continuación, describimos algunos momentos clave :

La demanda, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan , argumentaba que no era posible llevar a cabo una investigación penal de un presidente en funciones. Esta acción causó una gran demora.

Luego de que los jueces de apelaciones dictaron fallo en contra de Trump, la demanda se turnó a la Corte Suprema , donde los magistrados resolvieron que la presidencia no protegía a Trump de investigaciones del ámbito penal y, por lo tanto, no tenía el derecho absoluto de impedir la divulgación de sus declaraciones de impuestos.

Bragg, quien se desempeñó como fiscal federal en el pasado, siguió empleando los servicios de dos de los líderes de la investigación: Mark Pomerantz, experimentado ex fiscal federal y abogado defensor en casos de delitos económicos, y Carey Dunne, el abogado general de Vance.

A los fiscales les interesaba en particular saber si la Organización Trump le había otorgado prestaciones valiosas a Weisselberg como una especie de compensación no sujeta a impuestos.

En su carta de renuncia, que más adelante obtuvo The New York Times, Pomerantz señaló que Trump era culpable de varios delitos graves.

Después de que Bragg expresó reservas acerca del caso, Pomerantz y Dunne suspendieron la presentación de evidencia sobre Trump ante un gran jurado. Un mes más tarde, presentaron su renuncia, lo que provocó protestas públicas por la decisión de Bragg de no proseguir con una acusación formal.

Este tipo de ofertas por lo regular indican que pronto habrá una acusación formal; sería inusual notificar a un posible acusado si no se tiene la intención de presentar cargos en su contra.

18 de marzo

Trump predice su arresto y convoca a realizar protestas.

Sin ningún conocimiento directo, el expresidente afirma en una publicación en su cuenta de Truth Social que lo arrestarán tres días después e intenta convocar a sus partidarios. Se desdijo pronto de su predicción y no fue arrestado en ese momento.

Jueves

Un gran jurado decide presentar una acusación formal contra Trump.

Los cargos, que todavía no se dan a conocer, serán los primeros presentados en contra de un presidente estadounidense. c.2023 The New York Times Company.

Por Jonah E. Bromwich The New York Times.