Asegura Sheinbaum que no se suspenderá el Mundial 2026

La presidenta explicó que las reuniones de trabajo con los organismos responsables de la organización del torneo continúan realizándose con regularidad y sin contratiempos.

“Nosotros no tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada. Al contrario, todo sigue su curso”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Ante ello, Sheinbaum fue enfática al señalar que no hay señales que indiquen que el campeonato mundial pueda cancelarse o posponerse.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada acerca de si el contexto internacional actual —en particular las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán— podría poner en riesgo la realización del evento deportivo, que por primera vez en la historia será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista alguna alerta o notificación oficial sobre una posible suspensión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que los preparativos del torneo continúan desarrollándose con normalidad.

Indicó que las mesas de coordinación con la FIFA siguen activas y que los procesos logísticos y operativos avanzan conforme al calendario previsto.

Subrayó que, hasta el momento, no existe ninguna advertencia o indicio que haga pensar que el evento deportivo más importante del fútbol internacional pueda verse afectado por factores externos.

Por el contrario, insistió en que las autoridades mexicanas mantienen una comunicación constante con las instancias organizadoras y con los gobiernos de los países anfitriones para garantizar que la planificación continúe sin contratiempos.

La mandataria reiteró que México sigue comprometido con la organización del torneo y con el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la preparación del mismo, tanto en materia de infraestructura como de promoción turística y deportiva.

En ese contexto, Sheinbaum aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a participar en un evento masivo que se realizará este fin de semana en la capital del país, como parte de las actividades de promoción del fútbol rumbo al Mundial.

Detalló que el próximo domingo la Secretaría de Turismo de México, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, organizará en el Zócalo de la Ciudad de México la que se busca que sea la clase de fútbol más grande del mundo.

El objetivo de esta actividad, explicó, es fomentar la participación ciudadana, promover el deporte y fortalecer el entusiasmo social de cara a la justa mundialista.

“Todos los que quieran venir van a ser algo muy bonito”, expresó la presidenta al extender la invitación a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en participar en la actividad.

Finalmente, Sheinbaum destacó que, además de los trabajos formales de organización del torneo, también se impulsa una estrategia paralela orientada a promover el llamado “Mundial social”, una serie de actividades culturales, deportivas y comunitarias que buscan involucrar a la población en el ambiente previo a la Copa del Mundo.

De esta manera, afirmó, México no sólo se prepara para recibir partidos del Mundial, sino también para generar un ambiente festivo y de participación social alrededor del fútbol en todo el país.