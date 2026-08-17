EU busca el dominio de la IA militar: China podría frustrar sus planes

El gobierno estadounidense cambia de rumbo ante las implicaciones de la inteligencia artificial para la seguridad nacional, mientras su principal rival tecnológico y militar sigue avanzando. A mediados de julio, muchos de los mayores contratistas militares de Estados Unidos recibieron una carta de la Fuerza Aérea con una advertencia estricta. Decía que todo el software empleado para armas y sistemas de control debía estar libre de productos desarrollados por la empresa de IA Anthropic para el 1 de septiembre. El incumplimiento pondría en riesgo todos sus negocios con el Pentágono. En menos de un mes, esos mismos contratistas recibieron un inesperado cambio de rumbo: podían —por ahora— ignorar las instrucciones anteriores sobre eliminar a Anthropic. Fue un ejemplo más del caos y las contradicciones en el torrente de disrupciones causadas por la IA que ha arrasado con el estamento de seguridad nacional en los últimos meses. Agencias como el Pentágono, que todavía usan aviones diseñados en la década de 1950, luchan con desesperación para seguirle el ritmo a los modelos de IA, cuyas capacidades se multiplican en cuestión de meses. La tensión se ha ampliado en el caso de Anthropic, cuyo director ejecutivo, Dario Amodei, se ha enfrascado en una disputa pública con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por las restricciones que la empresa intentó imponer al uso de la tecnología por parte del ejército más poderoso del mundo.

Sin el poderoso modelo Mythos de Anthropic, sería mucho más difícil para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) encontrar y reparar vulnerabilidades en los propios sistemas del Pentágono, argumentaron altos funcionarios de la agencia. Y resultó que, a pesar de la prohibición original de Anthropic, la NSA aún tenía permitido usar sus productos. Se estaban llevando a cabo pruebas críticas con Mythos para evaluar su potencial de hackear redes extranjeras altamente protegidas, dijeron funcionarios y exfuncionarios. Suspender el uso de Mythos, un modelo de IA cuyo potencial para realizar ciberoperaciones ofensivas ya está acelerando la carrera armamentista digital, habría equivalente a un “desarme unilateral”, según un alto funcionario estadounidense que se retiró recientemente. Desde el Departamento de Defensa hasta la CIA y la NSA, ya se han gastado millas de millones en el uso de inteligencia artificial para desarrollar armas que podrían funcionar con menos control humano, o para probar redes militares vulnerables e incluso códigos nucleares para asegurarse de que no puedan ser descifrados por sistemas de IA adversarios. La inteligencia artificial es fundamental para la Cúpula Dorada, la visión del presidente Donald Trump —fantasiosa para muchos expertos— de un escudo antimisiles con base en el espacio.

Pero muy poco de ese trabajo preveía los poderes de Mythos y de sus equivalentes de IA, o la perspectiva de que China pueda estar a meses de distancia de contar con sus propias versiones, formidables y menos costosas. Eso podría potenciar amplia la capacidad de China para infiltrarse en redes de comunicaciones, sistemas de agua y redes eléctricas estadounidenses como los que penetraron con éxito durante el gobierno de Joe Biden en dos ataques masivos llamados “Volt Typhoon” y “Salt Typhoon”.

“Este es el tipo de cosas de las que hablábamos y nos preocupaban antes de que la IA se convirtiera en un titular diario”, dijo Jen Easterly, quien se dirigió a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad durante el gobierno de Biden. “Lo que es distinto ahora, y lo que hace que el problema sea más urgente, es el potencial de la IA para amplificar esas capacidades”. Hasta ahora, el gobierno de Trump ha respondido de manera errática: primero abandonó su enfoque de no intervención en la regulación de la industria, luego bloqueó brevemente el acceso de extranjeros a Mythos —incluidos algunos de sus propios creadores—, y después retiró esa prohibición. A principios de estos meses, el gobierno convocó a ejecutivos de las mayores empresas creadoras de modelos “de vanguardia”, incluidas OpenAI y Anthropic, y les dijo que el gobierno revisaría los nuevos modelos para garantizar que no pudieran usarse para fabricar armas biológicas, ni para vulnerar sistemas estadounidenses clasificados o las redes de comunicación que controlan las armas nucleares.

Sin embargo, el proceso de revisión del gobierno exime a los modelos “abiertos” —incluidos muchos de los que ahora producen las empresas chinas— cuyo código puede ser personalizado para los usuarios. Un alto ejecutivo de una empresa con información sobre la nueva política dijo que no tenía sentido, y señaló que los modelos abiertos pueden ser igual de peligrosos. Como muchos en el sector, el ejecutivo pidió no ser citado por temor a provocar el enojo de los funcionarios del gobierno. Los funcionarios del Pentágono rechazan la idea de que no son lo suficientemente ágiles. Dicen que el ejército estadounidense ha mantenido un acceso inmediato a los sistemas de IA más avanzados del mundo, a pesar de la prohibición a Anthropic. Un funcionario, que habló sobre las políticas del Pentágono bajo condición de anonimato, dijo que el Departamento de Defensa había integrado hace poco una versión de un modelo de Google Gemini a los cuatro días de su lanzamiento comercial. Más de 1300 trabajadores del sector IA han pedido que Estados Unidos desacelere su desarrollo. Pero otros, incluso dentro del gobierno de Trump, han respondido a ese llamado con una pregunta:“¿Y qué pasa con China?”. Temen perder la ventaja de aproximadamente seis meses que, según creen, mantiene Estados Unidos. Esa preocupación ha desatado debates sobre si los controles a la exportación de algunos de los chips más potentes de Nvidia, el principal fabricante estadounidense, son eficaces para impedir que China desarrolle la capacidad de cómputo que necesita para alcanzar a Estados Unidos. Los controles también podrían simplemente incitar a los fabricantes chinos a obtener los chips en el mercado negro, o a redoblar esfuerzos en su propio desarrollo.

Es fácil comparar este momento de la seguridad nacional estadounidense con los primeros días de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos era el único país que poseía armas nucleares y luchaba por retrasar el día en que la Unión Soviética igualara ese logro. (La primera bomba soviética se probó a finales de agosto de 1949, cuatro años después de Hiroshima y Nagasaki). El director de la CIA, John Ratcliffe, recurrió hace poco a esa misma comparación, y afirmó que “no estaría fuera de lugar” referirse a las capacidades de la IA como “similares a armas nucleares digitales”. Pero, como la mayoría de las analogías históricas de este tipo, esto tiene sus límites. En aquel entonces, las armas nucleares estaban exclusivamente en manos del Estado. Y la tecnología fundamental para construirlas y lanzarlas ha cambiado poco en los 80 años transcurridos desde entonces. La IA se está desarrollando en el sector privado y está al alcance de todos. Muchos de los modelos más potentes se actualizan semanalmente, y tanto sus capacidades como su imprevisibilidad se van descubriendo sobre la marcha. China está quizás seis meses o menos por detrás de Estados Unidos en el desarrollo de los modelos más avanzados, según estiman expertos estadounidenses, aunque probablemente vaya años atrás en la fabricación de los semiconductores avanzados necesarios para impulsar el desarrollo de la IA. Sin embargo, ya hay evidencia de que el principal rival tecnológico y económico de Estados Unidos está inquieto por las capacidades que se están desatando. En privado, algunos funcionarios chinos ya han estado hablando de ciertas formas de control armamentista, aunque nadie sabe cómo podría funcionar eso. “Se dan cuenta de que hay una brecha de capacidad que puede jugar a nuestro favor”, dijo Evan S. Medeiros, profesor de la Universidad de Georgetown y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional. "En cuanto al control de armas nucleares y la defensa antimisiles, no logramos que se involucren. Pero parecen más interesados en el caso de la IA". Trump ha dicho que ese será, de nuevo, un tema de conversación cuando se reúna con el presidente Xi Jinping en Washington a finales de septiembre. Está previsto que los líderes se vuelvan a ver dos veces más, más adelante en el año. Pero cuando habla de IA, Trump no ha explicado sus objetivos ni ha manifestado, en las últimas semanas, preocupación alguna por la posibilidad de que agentes de IA estén encontrando maneras de escapar de sus límites, o de actuar de forma autónoma para infiltrarse en empresas o redes externas. Cuando se supo que se había usado inteligencia artificial para diseñar un nuevo virus que no se encuentra en la naturaleza —un avance que podría anunciar un progreso médico real o un arma biológica—, la Casa Blanca no se pronunció.

Pero una cosa está clara: muchos de los escenarios hipotéticos que preocupaban a la comunidad de seguridad nacional hace un año han comenzado a hacerse realidad. En el Pentágono, el castigo a Anthropic se sale de control Dentro de la industria de defensa, el caos desatado por Hegseth y sus asesores en torno a eliminar el código de Anthropic no ha hecho más que profundizar. Un mes después de que la Fuerza Aérea les dijo a sus contratistas que eliminaran todo el código de Anthropic, envió otro mensaje, diciéndoles que “se mantuvieran a la espera”, al menos por ahora. “En este momento, no están obligados a retirar de su inventario los productos o servicios de Anthropic que interactúan con los sistemas y redes del Departamento de la Fuerza Aérea”, decía la actualización, cuya copia fue vista por The New York Times. Advertía que la última directora podría revertirse de nuevo, dependiendo del resultado de un litigio. Las instrucciones contradictorias reflejan el dilema de Hegseth: intenta castigar a un gigante líder de la IA profundamente arraigado en el complejo militar-industrial, sin obstaculizar la misión de seguridad nacional del ejército. Al ser consultado sobre el aparente cambio de postura, un funcionario del Pentágono describió la nueva directriz de la Fuerza Aérea como temporal y dijo que el mandato de eliminar a Anthropic en todo el Departamento de Defensa era absoluto. Públicamente, el Pentágono se ha negado a ceder. En entrevistas, funcionarios del Pentágono han sugerido que la animosidad entre su departamento y Anthropic comenzó cuando la empresa de Silicon Valley comenzó a plantear lo que el ejército demostró exigencias absurdas sobre el uso del modelo “Claude for Government”, una versión del popular modelo de IA disponible públicamente. Altos funcionarios dijeron que Anthropic les presentó 25 páginas de restricciones.

Después de varios meses de disputas, esas 25 páginas se redujeron a dos restricciones. En una reunión de febrero en el Pentágono, Amodei le dijo a Hegseth que la empresa no brindaría ningún producto a las fuerzas armadas a menos que se les dieran garantías de que no se usarían para la vigilancia interna de estadounidenses ni para producir armas totalmente autónomas que no estuvieran, en última instancia, bajo supervisión humana. No fue suficiente. El secretario de Defensa se puso a la defensiva, y señaló que Raytheon (uno de los mayores contratistas de defensa de EE. UU.) no dicta límites a cómo pueden emplearse los misiles que producen; Esas decisiones, dijo Hegseth, corresponden por completo a los funcionarios del gobierno, no a los ejecutivos de las empresas. Cuando Amodei se negoció a ceder, el Pentágono dijo que la empresa representaba un “riesgo para la cadena de suministro”, y la prohibió para uso militar. En mayo, Emil Michael, subsecretario de Defensa de Investigación e Ingeniería, le dijo a un reportero del Times que Anthropic se merecía lo que le pasó, y que el Pentágono cometió un error al depender excesivamente de un solo productor de programas de IA, incluso de uno cuyos productos parecían estar a la cabeza tanto de los competidores como de China. Al preguntarle si había algo que la empresa pudiera hacer para volver a ganarse el favor del departamento, Michael dijo que “no en el Departamento de Guerra”. Funcionarios del Pentágono dicen que prácticamente han terminado de eliminar a Anthropic de los sistemas informáticos militares. Cerca del 100 por ciento de los sistemas militares que alguna vez usaron “Claude for Government”, modificado para su uso en redes clasificadas, ahora han reemplazado el producto de Anthropic con otros modelos de vanguardia, según los funcionarios. Además, el Pentágono ha cesado por completo el uso de las herramientas de Anthropic en su sistema Maven, que ayuda a analizar inteligencia y sugiere objetivos para ataques aéreos en la guerra con Irán. Los contratistas militares afectados por la prohibición se han mostrado reacciones a hablar del tema, quizás por temor a enfurecer a su principal cliente. En un comunicado, una voz de Lockheed se negó a comentar directamente sobre la carta que recibió, en la que se pedía eliminar Anthropic de sus sistemas, pero dijo:“Seguimos las directrices del presidente y del Departamento de Guerra”. El portavoz añadió, sin nombrar a Anthropic, que esperaba “impactos mínimos” en su negocio porque no depende de un único modelo de lenguaje para ninguna parte de su trabajo. Pero la ruptura del Pentágono con la empresa dista mucho de ser limpia. Apenas dos meses después del enfrentamiento entre Amodei y Hegseth, Anthropic presentó Mythos, un producto de IA especialmente diseñado para encontrar y explotar vulnerabilidades en software. Por un breve período, en lo que ahora parece una reacción exagerada, el gobierno de Trump prohibió que todos los extranjeros tuvieran acceso a usar el programa, solo para después revertir la medida. Eso dejó al Pentágono en un aprieto: se había prohibido a sí mismo usar lo que podría ser la nueva ciberarma más poderosa de la historia. “Cudió el pánico”, dijo un exfuncionario que dejó el gobierno hace poco. Si bien el Pentágono no permite que se utilice Claude para el análisis de inteligencia o la escritura de código, a la NSA se le ha permitido usar versiones del modelo avanzado Mythos de Anthropic de manera “experimental”, dijeron los funcionarios. Se está usando tanto para poner a prueba las defensas de las redes informáticas del ejército estadounidense como para buscar posibles debilidades en redes adversarias, desde China hasta Rusia, Corea del Norte e Irán.

Replantamiento de la oposición a la regulación de la IA La inconsistencia no se limita al Pentágono; También ha habido bastante en los departamentos de Comercio y del Tesoro, así como en la Casa Blanca. A medida que los asesores de Trump van y vienen, y los departamentos se disputan roles más importantes entre sí, las decisiones del gobierno sobre todo tipo de asuntos, desde controles de exportación hasta revisión de seguridad nacional de modelos de IA, han estado guiadas más por el capricho y la influencia que por un conjunto articulado de principios. Durante su primer año, el enfoque del gobierno fue básicamente de no intervención, siguiendo los argumentos expuestos por David Sacks, el capitalista de riesgo que, hasta que dejó el gobierno a principios de este año, abordando tanto la política de inteligencia artificial como la de criptomonedas. Tras publicar un Plan de Acción de IA el año pasado, el gobierno de Trump redujo la regulación y fomentó las exportaciones, con la esperanza de que el mundo dependiera de lo que Sacks llamó una“pila tecnológica estadounidense”. En mayo, Trump descartó un proyecto de orden ejecutiva que exigía a las empresas de IA someter sus modelos a una revisión de seguridad por parte del gobierno, al estar convencido por Sacks, entre otros, de que el requisito de revisión de 90 días era demasiado estricto y les daría ventaja a los competidores chinos.

Pero las capacidades de Mythos inquietaron a personas dentro del gobierno, dijeron funcionarios y otras fuentes. Para junio, el gobierno había impuesto los controles más estrictos jamás vistos en la industria de la IA, al cortarles el acceso al modelo de Anthropic a ciudadanos extranjeros, incluidos algunos de los ingenieros que lo desarrollaron. Luego, dos semanas después, retiró la prohibición a los extranjeros, sin dar ninguna explicación pública. Un vaivén similar tuvo lugar en el manejo de los chips de Nvidia fundamentales para desarrollar nuevos modelos y construir centros de datos. En abril del año pasado, el gobierno de Trump prohibió las ventas de uno de los más recientes chips de inteligencia artificial que Nvidia tenía permitido ofrecer en China. Pero el presidente Trump dio marcha atrás ese julio, después de una reunión en la Oficina Oval entre Trump y el director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang. Trump dijo que las ventas, que anteriormente se consideraban una amenaza para la seguridad nacional, procederían, siempre y cuando el gobierno estadounidense recibiera una parte de sus ingresos. De manera similar, el gobierno revocó una norma impuesta por el gobierno de Joe Biden que garantizaba que los chips más potentes solo podían venderse libremente a aliados cercanos de Estados Unidos, y limitaba las ventas a otros países. Funcionarios de Trump han dicho que reemplazarían la medida, pero han tenido desacuerdos sobre cuál debería ser el sustituto. Mientras tanto, algunas empresas estadounidenses concluyeron que, al revocarse las normas, tenían libertad para vender chips avanzados a algunas firmas chinas que operan fuera de China. Más tarde, Trump llevó a Huang a China para su visita con Xi Jinping, junto con otros ejecutivos de la industria.