Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Por otro lado, la extensa circulación del ciclón tropical Marie en el océano Pacífico, generará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California, además reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y lluvias escasas en Baja California.

A su vez, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de la onda tropical 35 que se desplazará sobre el occidente de México y de la onda tropical 36 sobre el sureste y sur del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; e intervalos de chubascos en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos Quintana Roo, con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de México y en estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). El viernes, la onda tropical 35 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, continuará avanzando hacia el oeste, dejando de afectar al territorio nacional.

El ciclón tropical Marie en el océano Pacífico, se desplazará lentamente al suroeste de Baja California Sur, alejándose gradualmente. Su extensa circulación ocasionará rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la península de Baja California, además reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur. El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 36 en el sur y occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

La circulación anticiclónica en niveles medios y altos mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), finalizando en Coahuila a partir del viernes.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 30 y una mínima de 19 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 27 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (sur y este), Jalisco (oeste), Guerrero (este), Oaxaca (este y suroeste) y Chiapas (oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y costa), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y suroeste), Estado de México (norte), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Sonora (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte y este), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (oeste y centro) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (noreste y oeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima (sur y este), Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco y Campeche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: Baja California Sur.Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.