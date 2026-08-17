Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza

Cuatro importantes naciones árabes y otras tres potencias de mayoría musulmana se unen al presidente Trump para impulsar un acuerdo de paz en Gaza respaldado por Estados Unidos, incluso mientras Israel rechaza el plan y continúa con los ataques aéreos en el enclave palestino. El enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron con funcionarios de Hamás y mediadores en las últimas conversaciones para salvar el acuerdo, según informó a Reuters un diplomático especializado en Oriente Medio.

Está previsto que Kushner y Nickolay Mladenov, enviado de la Junta de Paz de Trump para Gaza, se reúnan el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un intento por conseguir el apoyo del Estado judío, después de que este rechazara el plan del presidente por considerarlo “inaceptable”. Egipto, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se unieron a Turquía, Pakistán e Indonesia —tres importantes naciones de mayoría musulmana— para condenar la oposición de Israel al plan de paz de Trump, advirtiendo que podría hundir el acuerdo y reavivar el conflicto en la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

Según Trump, el plan consiste en que el grupo terrorista Hamás deponga las armas a cambio de que Israel se retire de la Franja de Gaza. Desde entonces, Israel ha reanudado sus ataques aéreos regulares en Gaza para atacar objetivos militares de Hamás. Un ataque reciente alcanzó un edificio de apartamentos en el campamento de refugiados de Nuseirat, hiriendo a varias personas, según informaron los servicios médicos. Por su parte, Hamás ha declarado que solo se desarmará una vez que Israel ponga fin a todos los ataques contra el enclave y retire sus fuerzas, que actualmente ocupan más de la mitad de la Franja de Gaza.

Mientras Israel continúa sus ataques en Gaza, los dirigentes de Hamás han pedido a Estados Unidos que presione a Netanyahu para que siga la hoja de ruta de Trump y ponga fin a la guerra, que se acerca a su cuarto año. Según grupos de derechos humanos y personal médico, al menos 1.250 palestinos han muerto desde que se anunció el acuerdo de paz del año pasado; la mayoría de ellos eran civiles. Según fuentes oficiales israelíes, cuatro soldados israelíes también murieron en enfrentamientos con milicianos de Gaza durante el mismo período.