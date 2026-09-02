Mónaco pide perdón a Erik Lira: ¿por qué se cayó su fichaje?

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    Mónaco pide perdón a Erik Lira: ¿por qué se cayó su fichaje?
    Thiago Scuro explicó por qué se frustró el acuerdo con Cruz Azul. Lira aparece con la camiseta del Mónaco en un montaje ilustrativo. FOTO: ESPECIAL

La permanencia de Folarin Balogun impidió registrar al mexicano, quien tenía un acuerdo listo y se preparaba para viajar a Francia

El AS Mónaco se disculpó con Erik Lira tras frustrarse su llegada al futbol francés. En conferencia de prensa del 2 de septiembre, Thiago Scuro, director general del club, confirmó que el acuerdo con Cruz Azul estaba listo y que el mediocampista mexicano ya se preparaba para viajar.

El directivo explicó que tuvo que llamar al seleccionado nacional para comunicarle que la operación no podía concretarse.

“Lo siento, no pudimos hacerlo”, fue el mensaje que relató ante los medios. Scuro reconoció el impacto humano de una negociación que parecía resuelta.

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¿Por qué no llegó Erik Lira al Mónaco?

Según Scuro, el fichaje dependía de que Folarin Balogun saliera al Everton para liberar una plaza de extracomunitario. Al mantenerse el delantero estadounidense en el plantel monegasco, desapareció el espacio necesario para registrar al futbolista de Cruz Azul en la Ligue 1.

El dirigente sostuvo que los acuerdos estaban terminados y agradeció a la directiva cementera por su disposición durante las conversaciones.

La incorporación quedó condicionada a una salida que finalmente no ocurrió en el cierre del mercado.

Sobre Balogun, Scuro explicó que Everton planteó dudas durante la revisión médica. Aunque los clubes retomaron la operación, el atacante decidió no firmar porque no se sintió cómodo con el trato recibido, de acuerdo con la versión del dirigente.

¿Mónaco volverá a buscar a Erik Lira?

Scuro dejó abierta la posibilidad de retomar el interés, pero evitó comprometer una futura contratación. Destacó la calidad humana de Lira durante sus conversaciones y expresó su deseo de que consiga una oportunidad importante en Europa.

“No estamos en posición de pedirle que espere”, señaló. El mexicano aún conserva la atención y el respeto del club, aunque esas palabras no representan un acuerdo para otra ventana de transferencias.

Erik Lira permanece en Cruz Azul tras un cierre de mercado que aplazó su objetivo de competir en el futbol europeo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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