¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

El camino de la película saltillense ‘El Desaire’ comenzó en 2023, cuando se confirmó la filmación, la llegada del elenco y la elección de las calles de la ciudad para contar la trágica historia de ‘Rosita Alvírez’ y mantener sobre la mesa la violencia de género y los feminicidios. Y hoy es un escalón importante más que conquista el filme mexicano con su llegada a los cines del país.

De hecho, el pasado martes fue la última función de preestreno de la historia en Monterrey, luego de tener una función especial en la CDMX y un paseo por diversos festivales internacionales.

“Esta película está hecha con el corazón y llega en un momento en el que nos urge reflexionar juntos como sociedad sobre un asunto de suma relevancia para el país”, dijo el director de la cinta, Gabriel Ramos, antes del debut en México.