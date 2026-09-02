¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

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Israel García
por Israel García

La cinta saltillense protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto lleva a la pantalla una historia de violencia de género y acoso ambientada en la capital de Coahuila

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El camino de la película saltillense ‘El Desaire’ comenzó en 2023, cuando se confirmó la filmación, la llegada del elenco y la elección de las calles de la ciudad para contar la trágica historia de ‘Rosita Alvírez’ y mantener sobre la mesa la violencia de género y los feminicidios. Y hoy es un escalón importante más que conquista el filme mexicano con su llegada a los cines del país.

De hecho, el pasado martes fue la última función de preestreno de la historia en Monterrey, luego de tener una función especial en la CDMX y un paseo por diversos festivales internacionales.

“Esta película está hecha con el corazón y llega en un momento en el que nos urge reflexionar juntos como sociedad sobre un asunto de suma relevancia para el país”, dijo el director de la cinta, Gabriel Ramos, antes del debut en México.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN ‘EL DESAIRE’?

‘Rosa’, interpretada por Vico Escorcia. Es una joven talentosa de Saltillo que trabaja vendiendo flores para ayudar a su madre y continuar con sus estudios tras la muerte de su padre.

‘Héctor’, interpretado por Joshua Okamoto. Da vida a un cliente de la florería involucrado en la trama de acoso y tensión que enfrenta la protagonista.

‘Juan’, Guillermo Alonso. Es el novio de Rosa, quien muestra problemas de celos e inseguridad.

¿DE QUÉ TRATA ‘EL DESAIRE’?

Rosa, una joven que vive en Saltillo, vende flores para pagar sus estudios y ayudar a su madre. Sin buscarlo, poco a poco se ve envuelta en un triángulo amoroso entre su novio, quien demuestra a cada oportunidad su inseguridad y celos, y un sospechoso cliente de la florería que, lejos de ser un apoyo, parece acosarla. Rosa deberá confrontar una realidad muy común en este país: la violencia de género.

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS

- The North film festival - Estocolmo, Suecia:: Ganadora como mejor película y mejor actriz

Love and Hope Internacional film festival- Barcelona, España: Ganadora como mejor película y mejor actriz y Nominada en 6 categorias: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Música Original.

- Global Visionaries film festival - Singapur: Mejor Película.

- The North film festival - Nueva York : Selección Oficial.

- Mos fest film - Moscú, Rusia: Ganadora del premio a Mejor Película.

- Participación en el Marché du film del festival de Cannes, Francia

- Replay International film festival - Viena, Austria: Película Nominada.

¿DÓNDE VERLA EN SALTILLO ESTE FIN DE SEMANA?

Jueves 3 de septiembre

En Cinemex. Galerías Saltillo: 6:30 pm

Mirasierra: 3:30 y 8:15 m

En Cinépolis: La Nogalera: 1:00, 3:30, 5:45 y 8:05 pm

Paseo Villalta: 2:00 pm

Patio Saltillo: 3:35, 7:00 y 9:45 pm

Sendero Sur: 4:25 y 9:15 pm

Viernes 4 de septiembre

En Cinemex. Mirasierra 3:30 y 8:15 pm

En Cinépolis. La Nogalera: 1:00, 3:30, 5:45 y 8:05 pm

Paseo Villalta: 2:00 pm

Patio Saltillo: 3:35, 7:00 y 9:45 pm

Sendero Sur: 4:25 y 9:15 pm

Sábado 5 de septiembre

En Cinemex. Galerías : 6:30

Mirasierra: 3:30 y 8:15 pm

En Cinépolis. La Nogalera: 1:00, 3:30, 5:45 y 8:05 pm

Paseo Villalta: 2:50 pm

https://vanguardia.com.mx/show/hbo-max-sorprende-con-nuevo-adelanto-de-la-serie-de-harry-potter-MA23230279

Patio Saltillo: 12:35, 3:20, 6:00, 8:20 y 10:45 pm

Sendero Sur: 3:20 y 5:45 pm

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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