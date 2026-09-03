‘Es una situación muy triste y lamentable’: Sheinbaum se pronuncia sobre el caso del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia

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México
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    ‘Es una situación muy triste y lamentable’: Sheinbaum se pronuncia sobre el caso del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia
    Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó los hechos como una situación “muy triste y lamentable” y señaló que las autoridades ya trabajan en el esclarecimiento del caso. CAPTURA DE PANTALLA

El caso ha causado conmoción tanto por la muerte del músico como por las circunstancias en las que fueron asesinados los integrantes de su familia y la trabajadora del hogar

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el multihomicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y cofundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, ocurrido en un domicilio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó los hechos como una situación “muy triste y lamentable” y señaló que las autoridades ya trabajan en el esclarecimiento del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-es-sebastian-n-el-presunto-homicida-de-jonathan-melendez-y-su-familia-KA23238156

“Es una situación muy triste y lamentable”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el crimen. La presidenta agregó que, de acuerdo con la información que le había sido presentada, existía un conflicto entre personas relacionadas con las víctimas y confirmó que ya había detenidos.

¿QUÉ OCURRIÓ CON JONATHAN MELÉNDEZ?

Jonathan Meléndez, conocido artísticamente como “Honas”, tenía 38 años y era tecladista, compositor, productor y uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo.

El músico fue encontrado muerto la madrugada del miércoles 2 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Junto con él fueron localizadas sin vida otras tres personas: su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada; la hija de ambos, de tres años; y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia. La mascota de la familia también fue encontrada sin vida.

Un hijo de Jonathan, de seis años, sobrevivió al ataque. El menor se encontraba en el inmueble y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades.

Vecinos del complejo habitacional reportaron haber escuchado gritos y detonaciones durante la madrugada, tras lo cual se dio aviso a las autoridades.

DOS PERSONAS DETENIDAS

La investigación avanzó rápidamente y las autoridades detuvieron a dos hombres, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su presunta participación en el multihomicidio.

Uno de los detenidos habría sido socio comercial de Jonathan Meléndez. De acuerdo con las primeras investigaciones difundidas, ambos tenían negocios relacionados con propiedades destinadas a la renta vacacional, particularmente en Valle de Bravo.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un conflicto económico, aunque las autoridades todavía deben establecer con precisión el móvil y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Por ello, no es correcto presentar como un hecho confirmado que el crimen se debió a una “disputa entre dos familias”. Esa expresión puede generar confusión sobre el móvil del asesinato, que continúa bajo investigación.

CAMILO SÉPTIMO DESPIDE A JONATHAN

Tras conocerse el crimen, los integrantes de Camilo Séptimo lamentaron públicamente la muerte de su compañero y amigo.

La agrupación recordó a Jonathan como uno de sus integrantes fundadores y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, incluida la familia de Aleyda Romero.

La banda también reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en las investigaciones para esclarecer el caso.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Hasta el momento, las autoridades han detenido a dos presuntos implicados, pero la investigación permanece abierta. La Fiscalía deberá determinar el móvil definitivo, reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer la responsabilidad penal de los detenidos.

El caso ha causado conmoción tanto por la muerte del músico como por las circunstancias en las que fueron asesinados los integrantes de su familia y la trabajadora del hogar.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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