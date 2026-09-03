Criptomonedas y dólares... Asesino del tecladista de Camilo Séptimo revela el verdadero motivo del multihomicidio

La información fue difundida por el periodista Carlos ‘C4’ Jiménez durante una entrevista con Azucena Uresti. Según su reporte, Rosen habría señalado que la deuda alcanzaba millones de pesos en criptomonedas y que también buscaba dinero en dólares que, de acuerdo con su versión, Jonathan Meléndez le debía.

La investigación por el multihomicidio de Jonathan ‘Honas’ Meléndez , tecladista y fundador de Camilo Séptimo , y su familia dio un giro con la revelación de un posible móvil económico. Diego Sebastián Rosen, uno de los detenidos por el crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza, habría declarado ante las autoridades que acudió al domicilio para reclamar una deuda relacionada con criptomonedas y dólares .

Inicialmente trascendió que el conflicto entre ambos estaba relacionado con un adeudo de 300 mil pesos y con los negocios que mantenían en común. La nueva versión plantea un escenario distinto, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa integrando la carpeta de investigación para establecer oficialmente el móvil y la responsabilidad de cada detenido.

EL POSIBLE MÓVIL APUNTA A UNA DEUDA MILLONARIA

De acuerdo con la información revelada por C4 Jiménez, Diego Sebastián Rosen habría acudido al departamento de Jonathan Meléndez para recuperar criptomonedas y dólares.

“Él iba a buscar criptomonedas, porque tenían una deuda de criptomonedas por millones de pesos y que le iba a pedir unos dólares que él también le debía”, explicó el periodista durante la entrevista.

Según esa reconstrucción, la exigencia del dinero habría continuado durante el ataque. C4 Jiménez afirmó que Rosen habría preguntado a Jonathan dónde se encontraban las criptomonedas y el efectivo que pretendía recuperar.

“Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar”.

La Fiscalía mexiquense, hasta ahora, mantiene abierta la investigación y deberá determinar si esta disputa económica constituye efectivamente el móvil del crimen.

ROSEN ERA SOCIO DEL TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO

Uno de los elementos que ha cobrado relevancia es la relación previa entre Diego Sebastián Rosen y Jonathan Meléndez. Las autoridades confirmaron que el empresario argentino era socio de una de las víctimas y que esa relación de confianza habría facilitado su ingreso al domicilio.

Ambos estaban vinculados con negocios relacionados con la renta y administración de propiedades vacacionales. Fuentes citadas por EL UNIVERSAL señalaron que Rosen, de 51 años, participaba junto con Meléndez en una empresa dedicada al alquiler de casas de lujo en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca.

Las cámaras de seguridad también se convirtieron en una pieza relevante de la investigación. Un video difundido por Carlos Jiménez muestra a Rosen ingresando al edificio donde se encontraba el departamento de Meléndez antes del multihomicidio.

El acceso no habría requerido forzar puertas o cerraduras, un elemento que coincide con la hipótesis de que el presunto responsable conocía a las víctimas y tenía una relación que le permitía entrar al inmueble.

¿QUÉ PAPEL HABRÍA TENIDO GERARDO CISNEROS?

El segundo detenido es Gerardo Cisneros, quien habría trasladado a Rosen hasta el residencial. De acuerdo con la información difundida sobre las declaraciones ante las autoridades, Cisneros habría asegurado que desconocía el verdadero propósito de la visita y que únicamente trabajaba como chofer.

Su identificación también habría sido posible gracias a los registros de seguridad del fraccionamiento. Al ingresar, entregó su licencia de conducir al personal encargado del acceso, por lo que sus datos quedaron registrados.

Según la reconstrucción difundida, Rosen le habría pedido comprar previamente cinta, cinchos y herramientas, bajo el argumento de que recibiría un pago relacionado con criptomonedas y posteriormente le entregaría una parte.

La Fiscalía deberá establecer qué grado de participación tuvo Cisneros y si conocía los planes de Rosen antes de llegar al inmueble.

QUIÉN ES DIEGO SEBASTIÁN ROSEN

Diego Sebastián Rosen Ferlini, de origen argentino, fue detenido como probable responsable del multihomicidio. La autoridad mantiene abierta la investigación y, por lo tanto, su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica. Un niño de seis años sobrevivió al ataque.

También han circulado reportes sobre presuntas acusaciones previas de fraude relacionadas con rentas vacacionales y otros negocios vinculados con Rosen. Estas versiones forman parte de información difundida en medios y redes, por lo que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.