EU, China y Rusia podrían estar inmersos en una nueva carrera sobre transparentar el fenómeno de los ovnis

Estados Unidos, China y Rusia se encuentran en el centro de esta discusión. La eventual publicación de documentos militares, informes de inteligencia, testimonios de funcionarios y registros de incidentes inexplicados podría modificar la percepción pública sobre un asunto que durante años permaneció ligado al secretismo gubernamental.

Durante décadas, la posibilidad de que los gobiernos oculten información relacionada con objetos voladores no identificados ha alimentado investigaciones, teorías y controversias públicas. Sin embargo, el debate está adquiriendo una dimensión diferente: la cuestión ya no consiste únicamente en determinar qué saben las autoridades sobre estos fenómenos, sino también en establecer qué país estará dispuesto a revelar primero sus archivos y qué consecuencias tendría esa decisión para el equilibrio internacional.

La disputa, por tanto, no necesariamente se desarrollaría en el espacio ni mediante un enfrentamiento militar convencional. También podría librarse en el terreno de la información, donde la transparencia, la credibilidad institucional y el acceso a conocimientos estratégicos representan importantes ventajas políticas.

Por ahora, la existencia de investigaciones chinas sobre objetos no identificados no demuestra que el país posea naves extraterrestres recuperadas ni que haya confirmado contacto con civilizaciones no humanas.

Si Pekín publicara documentación verificable sobre incidentes relevantes, podría presentarse como un actor dispuesto a ofrecer respuestas sobre un asunto que genera interés mundial. Pero también podría optar por reservar cualquier descubrimiento que considerase útil para sus capacidades de inteligencia, vigilancia o defensa.

Desde el punto de vista geopolítico, la pregunta es si China estaría dispuesta a compartir los resultados de sus investigaciones con otros países o si mantendría esa información bajo control militar.

Sin embargo, existe una diferencia esencial entre detectar un fenómeno inexplicable y demostrar que tiene un origen extraterrestre. La primera situación describe una limitación del conocimiento disponible; la segunda exige pruebas extraordinarias que permitan descartar explicaciones convencionales.

Un sistema automatizado puede comparar trayectorias, velocidades aparentes, condiciones meteorológicas y características de las señales para ayudar a determinar si una observación corresponde a un avión, un dron, un globo, un fenómeno atmosférico o un objeto que continúa sin explicación suficiente.

La utilización de inteligencia artificial resulta especialmente pertinente en un contexto donde los sistemas de vigilancia generan enormes volúmenes de datos. Los radares, las cámaras infrarrojas, los satélites y otros instrumentos pueden registrar objetos cuya naturaleza no siempre se identifica de inmediato.

El objetivo de estos sistemas es ayudar a procesar grandes cantidades de información, identificar patrones y examinar observaciones que podrían resultar difíciles de clasificar mediante procedimientos convencionales.

En junio de 2021, el diario South China Morning Post informó que investigadores vinculados al Ejército Popular de Liberación estaban recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para analizar el creciente número de informes sobre objetos aéreos desconocidos.

China representa una pieza fundamental de este escenario por sus capacidades tecnológicas, sus programas militares y su creciente competencia estratégica con Estados Unidos.

CHINA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: INVESTIGAR LO DESCONOCIDO NO SIGNIFICA CONFIRMAR EXTRATERRESTRES

Estos avances demuestran que el debate ya no se limita a declaraciones de testigos o especulaciones difundidas en internet. Existe una discusión política concreta sobre la gestión de los archivos oficiales, aunque eso no significa que las autoridades hayan confirmado la existencia de tecnología extraterrestre.

La controversia también ha comenzado a traducirse en iniciativas institucionales. En mayo de 2026, Burlison celebró la publicación inicial de nuevos archivos gubernamentales sobre fenómenos anómalos no identificados, presentada como parte de un proceso de divulgación más amplio. Posteriormente, en julio, la Cámara de Representantes adoptó una enmienda legislativa destinada a establecer un marco para preservar, revisar y divulgar estos registros, aunque su aprobación definitiva requiere completar el correspondiente proceso legislativo.

No obstante, la publicación de archivos militares no depende exclusivamente de la voluntad presidencial. Los documentos pueden contener información sobre capacidades de vigilancia, sensores, operaciones militares, fuentes de inteligencia o tecnologías que las autoridades consideran necesario proteger. El desafío consiste en distinguir esos datos sensibles de la información que legítimamente puede ponerse a disposición de la sociedad.

La preocupación resulta especialmente relevante porque Washington suele presentar la apertura institucional y el acceso a la información pública como elementos distintivos de su sistema político. Una gestión deficiente de este asunto podría proporcionar argumentos a gobiernos rivales para cuestionar esa imagen.

El legislador ha advertido que Estados Unidos podría sufrir un revés propagandístico si un gobierno extranjero demuestra mayor disposición a compartir información sobre los ovnis. En declaraciones recogidas por The New York Post , sostuvo que una situación de ese tipo perjudicaría la imagen de su país como referente de transparencia ante sus ciudadanos.

Para Burlison, el asunto tiene implicaciones que van más allá de la curiosidad científica. Si Washington promete una apertura informativa y finalmente no ofrece resultados suficientes, otros países podrían aprovechar esa contradicción para cuestionar la credibilidad estadounidense.

Uno de los representantes que ha asumido un papel destacado en esta discusión es el republicano Eric Burlison, de Misuri, quien considera que la administración del presidente Donald Trump debe mantener su compromiso de divulgar información que durante años permaneció clasificada.

En Estados Unidos, el debate ha ganado fuerza gracias a legisladores que exigen una revisión más exhaustiva de los expedientes gubernamentales relacionados con los llamados fenómenos anómalos no identificados, conocidos internacionalmente por las siglas UAP.

RUSIA Y LOS ARCHIVOS SOVIÉTICOS: DÉCADAS DE INFORMES BAJO EL SECRETO MILITAR

Rusia también ocupa un lugar destacado en esta controversia debido a los antecedentes de investigación sobre ovnis durante la época de la Unión Soviética.

Durante la Guerra Fría, las autoridades soviéticas mantenían un férreo control sobre numerosas actividades militares y científicas. En ese contexto, los informes sobre objetos desconocidos podían representar un problema de seguridad nacional, especialmente cuando se producían cerca de instalaciones estratégicas o espacios aéreos sensibles.

El periodista de investigación estadounidense George Knapp contribuyó a dar visibilidad a este capítulo cuando obtuvo y sacó clandestinamente de la Unión Soviética, en 1991, una colección de documentos relacionados con investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados.

Los materiales, divulgados posteriormente, describían investigaciones oficiales sobre numerosos avistamientos, una situación que contrasta con la imagen pública de rechazo o escepticismo que caracterizó parte del discurso soviético.

La existencia de informes militares sobre estos sucesos plantea una cuestión importante: ¿qué buscaban realmente las autoridades al investigarlos?

Una explicación posible es que los organismos de defensa quisieran determinar si las observaciones correspondían a aeronaves extranjeras, experimentos tecnológicos, errores de identificación o fenómenos naturales. En un contexto de rivalidad entre superpotencias, ignorar una observación inexplicada podía representar un riesgo operativo.

Por eso, la investigación militar de un ovni no constituye, por sí misma, una prueba de que el objeto fuera extraterrestre. Sí demuestra que algunos gobiernos han considerado necesario estudiar observaciones que no podían clasificar inmediatamente.

La pregunta pendiente es si los archivos rusos actuales contienen información adicional que permita aclarar casos históricos o determinar cómo evolucionaron esas investigaciones después del colapso soviético.

En una eventual competencia por divulgar información, Moscú tendría la oportunidad de presentar documentación histórica propia. Sin embargo, no existe base suficiente para concluir que el Gobierno ruso vaya a publicar pruebas definitivas de tecnología extraterrestre.

DAVID GRUSCH Y LAS AFIRMACIONES SOBRE SUPUESTAS NAVES RECUPERADAS

Uno de los testimonios que ha contribuido a intensificar el debate en Estados Unidos es el de David Grusch, antiguo integrante de la comunidad de inteligencia estadounidense que se hizo conocido por sus declaraciones sobre presuntos programas secretos relacionados con fenómenos anómalos.

En una aparición reciente en el pódcast de Joe Rogan, Grusch afirmó que tanto Rusia como China poseerían objetos voladores no identificados estrellados.

Una afirmación de esa naturaleza tendría implicaciones considerables si pudiera demostrarse. La recuperación de una tecnología de origen desconocido podría despertar el interés de los organismos de defensa, las agencias de inteligencia y los centros de investigación científica de cualquier potencia.

Si alguno de esos objetos incorporara materiales, sistemas de propulsión o mecanismos que superaran las capacidades tecnológicas conocidas, su análisis podría ofrecer ventajas estratégicas importantes. Esa posibilidad ayuda a explicar por qué las acusaciones sobre supuestos programas de recuperación y estudio generan tanta atención.

No obstante, es indispensable distinguir entre una declaración testimonial y una evidencia comprobada. Las afirmaciones sobre naves recuperadas, materiales de origen no humano o programas secretos no deben presentarse como hechos demostrados sin documentación verificable y análisis independiente.

Hasta que existan pruebas suficientes, la posibilidad de que China o Rusia posean tecnología extraterrestre debe considerarse una afirmación pendiente de corroboración, no una conclusión establecida.

Precisamente por eso, la divulgación de registros originales podría resultar más importante que las declaraciones de cualquier funcionario o informante. Un documento auténtico, acompañado de información técnica verificable y de una cadena de custodia clara, permitiría evaluar las afirmaciones con mayor rigor.

BRASIL ENTRA EN ESCENA: EL CASO VARGINHA VUELVE AL CENTRO DE LA DISCUSIÓN

Mientras Washington debate cómo ampliar el acceso a sus archivos, Brasil podría convertirse en otro actor relevante de la controversia.

El caso de Varginha, ocurrido en el estado brasileño de Minas Gerais en enero de 1996, es uno de los episodios más conocidos de la ufología latinoamericana. Según los relatos difundidos durante años, varios testigos habrían observado criaturas de apariencia inusual y se habría producido una operación militar relacionada con un supuesto objeto accidentado.

Las versiones más extraordinarias sostienen que las autoridades brasileñas habrían recuperado seres no humanos y que parte de la información relacionada con el incidente habría llegado a manos estadounidenses. Estas afirmaciones, sin embargo, continúan siendo objeto de controversia y no deben confundirse con hechos demostrados.

El expediente ha adquirido nueva relevancia por las declaraciones de Aldo Rebelo, antiguo ministro de Defensa de Brasil, quien manifestó su disposición a que el país divulgue sus propios registros si Estados Unidos hace públicos los documentos que pudiera conservar sobre el episodio.

La propuesta introduce un elemento interesante: la posibilidad de que la apertura de archivos de un país impulse decisiones similares en otro.

Si Washington revelara información pertinente sobre Varginha, Brasil podría verse presionado a ofrecer una explicación más completa de sus propias investigaciones, incluidos los informes militares y administrativos que puedan existir.

También podría ocurrir lo contrario: que las autoridades brasileñas decidieran divulgar sus documentos independientemente de la respuesta estadounidense. En cualquiera de los dos escenarios, el principal beneficio para la investigación sería disponer de fuentes originales que pudieran compararse entre sí.

En julio de 2026, Burlison solicitó formalmente a la CIA y al FBI que aclararan qué registros gubernamentales estadounidenses podrían existir sobre el incidente de Varginha y qué restricciones seguían justificadas. La iniciativa no presupone que Estados Unidos haya recuperado una nave o una criatura, sino que busca determinar si existen documentos relevantes y cuál es su situación administrativa.

La diferencia es fundamental: investigar la posible existencia de archivos no equivale a confirmar las historias que esos documentos podrían abordar.

¿PODRÍA UNA DIVULGACIÓN INTERNACIONAL CAMBIAR LA PERCEPCIÓN PÚBLICA?

Uno de los argumentos de Burlison es que la publicación de información por parte de gobiernos extranjeros podría ayudar a evaluar la autenticidad de los registros estadounidenses.

Si dos países divulgaran documentos independientes sobre un mismo incidente, los investigadores podrían comparar fechas, coordenadas, informes de radar, comunicaciones oficiales y testimonios de personal militar.

Una coincidencia verificable entre fuentes independientes podría fortalecer la credibilidad de determinados aspectos de un caso. También permitiría detectar contradicciones, errores de interpretación o versiones que se hubieran transmitido de manera inexacta a lo largo de los años.

Sin embargo, la corroboración documental tiene límites. Que dos gobiernos registren el mismo objeto no demuestra automáticamente que su origen sea extraterrestre. Ambos podrían haber observado un fenómeno natural, una aeronave desconocida o un sistema tecnológico convencional cuya identidad no se hubiera establecido en ese momento.

Por esa razón, la calidad de las pruebas será más importante que el número de países que participen en la divulgación.

Los investigadores necesitarán documentos completos, metadatos, información sobre los instrumentos utilizados, testimonios contrastables y procedimientos que permitan verificar que los materiales no han sido manipulados.

La transparencia auténtica no consiste solamente en publicar archivos, sino en ofrecer suficiente contexto para que especialistas independientes puedan examinarlos y cuestionar las conclusiones oficiales.

LA SEGURIDAD NACIONAL SEGUIRÁ SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS

Aunque la publicación de información podría reducir la incertidumbre, los gobiernos tienen motivos para actuar con cautela cuando los expedientes contienen datos relacionados con la defensa.

Un informe sobre un objeto observado cerca de una base militar podría incluir información sobre el alcance de un radar, las limitaciones de un sistema de vigilancia o la capacidad de respuesta de una unidad operativa.

Revelar esos detalles podría permitir que otros países identificaran vulnerabilidades o desarrollaran métodos para eludir los sistemas de detección.

Por ello, cualquier proceso de desclasificación tendrá que resolver una tensión entre dos objetivos: el derecho de la sociedad a conocer las investigaciones financiadas con recursos públicos y la necesidad de proteger información que pueda comprometer operaciones o capacidades estratégicas.

Un modelo de divulgación eficaz podría incluir la revisión independiente de los expedientes, la publicación de versiones censuradas cuando sea necesario y la explicación precisa de los motivos por los que ciertos fragmentos permanecen clasificados.

La existencia de información reservada tampoco debe interpretarse automáticamente como prueba de un encubrimiento extraterrestre. Los gobiernos clasifican documentos por numerosos motivos, muchos de ellos relacionados con la seguridad convencional.

La posible apertura de los archivos sobre ovnis plantea una forma diferente de competencia entre las grandes potencias.

Durante décadas, Estados Unidos, Rusia y China han rivalizado en ámbitos como la exploración espacial, la inteligencia militar, el desarrollo de armamento y la superioridad tecnológica. La controversia sobre los fenómenos anómalos añade una dimensión informativa: la capacidad de presentar documentos convincentes y explicar públicamente lo que las autoridades saben.

Si un gobierno decide revelar información significativa mientras sus rivales mantienen el silencio, podría obtener una ventaja diplomática y mediática. También podría influir en la opinión pública internacional y obligar a otros Estados a responder preguntas incómodas.

Pero esa ventaja solo sería duradera si la información divulgada supera un examen riguroso. Una publicación sensacionalista que posteriormente resulte engañosa podría producir el efecto contrario y deteriorar la confianza en las instituciones responsables.

Brasil, por su parte, podría desempeñar un papel importante si facilita el acceso a registros históricos y contribuye a esclarecer casos que han permanecido rodeados de controversia durante décadas.

En última instancia, el verdadero desafío no consiste en determinar qué país anuncia primero la existencia de extraterrestres, sino en establecer qué información puede demostrarse mediante pruebas independientes.

La humanidad todavía no dispone de pruebas públicas concluyentes que acrediten que alguna de estas potencias haya recuperado una nave extraterrestre o confirmado la presencia de una civilización no humana. Lo que sí existe es una historia de observaciones inexplicadas, investigaciones oficiales, documentos clasificados y demandas de mayor transparencia.

Si la nueva etapa de divulgación permite separar los hechos comprobables de las especulaciones, el resultado podría representar un avance significativo para la ciencia, el periodismo y la rendición de cuentas gubernamental.

Y si finalmente aparecen pruebas verificables de tecnología de origen no humano, sus implicaciones trascenderían cualquier rivalidad entre Washington, Moscú y Pekín: transformarían una cuestión de seguridad nacional en uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia humana.