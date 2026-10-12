Zelensky afirma que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas a pesar de la declaración de alto al fuego energético de Trump
A pesar de admitir que la repentina declaración de alto al fuego de Trump el domingo lo tomó por sorpresa, Zelensky dijo que apoyaba la tregua
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó el lunes a Rusia de desafiar de inmediato el alto el fuego energético del presidente Trump con nuevos ataques contra las centrales eléctricas de Kiev.
A pesar de admitir que la repentina declaración de alto al fuego de Trump el domingo lo tomó por sorpresa, Zelensky dijo que apoyaba la tregua, pero afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin ya había violado el acuerdo.
“No estoy seguro de que Putin esté preparado, porque incluso después de los mensajes de ayer del presidente [Trump]... Putin atacó nuestra infraestructura de gas”, dijo Zelensky a Fox News.
En su intervención anterior en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, Zelensky confirmó que una central eléctrica de Járkov fue atacada el domingo por la noche en un atentado a gran escala contra la región, que dejó tres muertos y nueve heridos, entre ellos niños.
El ataque se produjo apenas unas horas después de que Trump utilizara Truth Social para anunciar el alto al fuego energético, mientras presiona para lograr un acuerdo que permita a Estados Unidos comprar grandes cantidades de diésel para combatir el aumento vertiginoso de los precios del combustible.
Zelensky afirmó que el ataque a Járkov era prueba de que a Putin no le importa el llamamiento de Trump al alto al fuego, ya que Rusia pretende infligir un gran sufrimiento a Ucrania antes del invierno.
“Creo que es una lástima que Putin, ya saben, haya dado esa respuesta al presidente Trump”, dijo Zelensky sobre el ataque.
“Atacó nuestra infraestructura energética, y la comunicación desde Rusia fue muy clara: no saben nada sobre un alto el fuego en materia de energía”, añadió.
Zelensky reiteró que Ucrania estaba dispuesta a aceptar dicho alto el fuego siempre y cuando Rusia cumpliera su parte de la tregua.
“Si Rusia no ataca nuestra energía, nosotros no atacaremos la suya”, afirmó.
El presidente ucraniano también sugirió que su país podría celebrar elecciones nacionales en un plazo de 60 días si se mantiene el alto el fuego, respondiendo directamente a las críticas de Trump de que el país necesita un nuevo presidente.
Zelensky, que debía dejar el cargo en 2024, ha permanecido como presidente de Ucrania bajo la ley marcial después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022.
Trump ha atacado repetidamente a Zelensky, calificándolo de “dictador”, durante enfrentamientos verbales, incluso en febrero de 2025 durante una desastrosa visita a la Casa Blanca.
El presidente reiteró sus quejas durante el fin de semana tras el ataque ucraniano contra las refinerías de petróleo rusas la semana pasada.
Zelensky defendió los ataques de Kiev contra las refinerías rusas como un medio para obstaculizar la capacidad del Kremlin para librar guerras, alegando que el aumento vertiginoso de los precios del combustible no es resultado de la guerra en Ucrania, sino de la guerra en Irán.
«Todo el mundo entiende que los precios del diésel no dependen de nuestros ataques contra el diésel en Rusia», declaró a Fox. «Todo el mundo entiende que dependen del bloqueo del estrecho de Ormuz».
Al igual que Zelensky, la máxima diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también se mostró escéptica ante la posibilidad de que Rusia estuviera dispuesta a respetar el alto el fuego energético.
“Todavía no hemos visto que Rusia vaya a mantener su postura”, dijo Kallas a los ministros de Asuntos Exteriores del bloque durante una asamblea celebrada el lunes en Luxemburgo.
“Personalmente, también me gustaría que el alto el fuego incluyera que no se matara a nadie, no solo en lo que respecta a la energía”, añadió.