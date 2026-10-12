Zelensky afirma que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas a pesar de la declaración de alto al fuego energético de Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó el lunes a Rusia de desafiar de inmediato el alto el fuego energético del presidente Trump con nuevos ataques contra las centrales eléctricas de Kiev. A pesar de admitir que la repentina declaración de alto al fuego de Trump el domingo lo tomó por sorpresa, Zelensky dijo que apoyaba la tregua, pero afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin ya había violado el acuerdo.

“No estoy seguro de que Putin esté preparado, porque incluso después de los mensajes de ayer del presidente [Trump]... Putin atacó nuestra infraestructura de gas”, dijo Zelensky a Fox News. En su intervención anterior en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, Zelensky confirmó que una central eléctrica de Járkov fue atacada el domingo por la noche en un atentado a gran escala contra la región, que dejó tres muertos y nueve heridos, entre ellos niños. El ataque se produjo apenas unas horas después de que Trump utilizara Truth Social para anunciar el alto al fuego energético, mientras presiona para lograr un acuerdo que permita a Estados Unidos comprar grandes cantidades de diésel para combatir el aumento vertiginoso de los precios del combustible. Zelensky afirmó que el ataque a Járkov era prueba de que a Putin no le importa el llamamiento de Trump al alto al fuego, ya que Rusia pretende infligir un gran sufrimiento a Ucrania antes del invierno. “Creo que es una lástima que Putin, ya saben, haya dado esa respuesta al presidente Trump”, dijo Zelensky sobre el ataque. “Atacó nuestra infraestructura energética, y la comunicación desde Rusia fue muy clara: no saben nada sobre un alto el fuego en materia de energía”, añadió. Zelensky reiteró que Ucrania estaba dispuesta a aceptar dicho alto el fuego siempre y cuando Rusia cumpliera su parte de la tregua. “Si Rusia no ataca nuestra energía, nosotros no atacaremos la suya”, afirmó.