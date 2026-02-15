Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota

WASHINGTON, EU.- El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó el domingo que más de mil agentes de inmigración han salido del área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y que cientos más se marcharán en los próximos días como parte de la reducción del despliegue de control migratorio del gobierno del presidente Donald Trump.

Homan declaró al programa Face the Nation, de la cadena CBS, que una fuerza de seguridad “pequeña” permanecerá por un breve periodo para proteger a los agentes de inmigración que queden y responderá “cuando nuestros agentes estén fuera y queden rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”. No definió qué quería decir con “pequeña”.

Añadió que los agentes seguirán investigando denuncias de fraude, así como la protesta contra las redadas migratorias que interrumpió un servicio en una iglesia.

“Ya retiramos a bastante más de mil personas y, a partir del lunes, martes, retiraremos a varios cientos más. Volveremos a la presencia original”, detalló Homan.

Miles de agentes fueron enviados al área de Minneapolis y St. Paul para la “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Departamento de Seguridad Nacional señaló que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y que resultó exitosa. Pero las redadas recibieron críticas cada vez mayores a medida que la situación se volvía más volátil y dos ciudadanos de Estados Unidos fueron asesinados.