Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota

/ 15 febrero 2026
    El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, adelantó que han ido saliendo agentes de Minnesota ante las protestas que fueron escalando. AP
Tom Homan anunció la salida de más de mil agentes de inmigración, pero mantendrá presencia en esa localidad

WASHINGTON, EU.- El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó el domingo que más de mil agentes de inmigración han salido del área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y que cientos más se marcharán en los próximos días como parte de la reducción del despliegue de control migratorio del gobierno del presidente Donald Trump.

Homan declaró al programa Face the Nation, de la cadena CBS, que una fuerza de seguridad “pequeña” permanecerá por un breve periodo para proteger a los agentes de inmigración que queden y responderá “cuando nuestros agentes estén fuera y queden rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”. No definió qué quería decir con “pequeña”.

TE PUEDE INTERESAR: La retirada de Trump en Minnesota refleja el poder del descontento popular

Añadió que los agentes seguirán investigando denuncias de fraude, así como la protesta contra las redadas migratorias que interrumpió un servicio en una iglesia.

Ya retiramos a bastante más de mil personas y, a partir del lunes, martes, retiraremos a varios cientos más. Volveremos a la presencia original”, detalló Homan.

Miles de agentes fueron enviados al área de Minneapolis y St. Paul para la “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Departamento de Seguridad Nacional señaló que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y que resultó exitosa. Pero las redadas recibieron críticas cada vez mayores a medida que la situación se volvía más volátil y dos ciudadanos de Estados Unidos fueron asesinados.

Las protestas se volvieron habituales. Una red de residentes trabajó para ayudar a inmigrantes, advertir sobre la aproximación de agentes o filmar las acciones de los agentes de inmigración. Las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron condenas y plantearon interrogantes sobre su conducta, lo que llevó a cambios en la operación.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarán Minnesota de inmediato, pero aun así quedan más de 2 mil en el estado. El jueves indicó que ya estaba en marcha una “reducción significativa” y que continuará durante esta semana.

TE PUEDE INTERESAR: La Casa Blanca celebra la captura de 4 mil migrantes ilegales en Minneapolis

Homan dijo que las redadas migratorias no se detendrán en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas continuarán en todo el país. Los agentes que salgan de Minnesota regresarán a sus bases o serán asignados a otros lugares.

Al preguntársele si futuros despliegues podrían igualar la magnitud de la operación en las Ciudades Gemelas, Homan respondió: “Depende de la situación”.

