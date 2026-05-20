EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996

MIAMI.- Estados Unidos imputó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves civiles operadas por exiliados con sede en Miami, esto cuando era ministro de Defensa de Cuba.

Por su parte congresistas republicanos afirmaron que la acusación que las autoridades estadounidenses tienen previsto presentar hoy contra el expresidente cubano, Raúl Castro, será una manera de “traer justicia” a todos los cubanos.

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El secretario de Justicia interino Todd Blanche y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia hicieron el anuncio en Miami durante una ceremonia en honor a quienes murieron en el derribo.

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia. Eran civiles desarmados y estaban volando misiones humanitarias para el rescate y la protección de personas que huían de la opresión a través del estrecho de Florida”, “, dijo Blanche.

Ante la pregunta sobre hasta dónde llegarán las autoridades estadounidenses para que Castro enfrente cargos en Estados Unidos, Blanche respondió: “Se emitió una orden de arresto. Así que esperamos que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”.

Trascendió que el expresidente cubano Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta en Estados Unidos.

La acusación formal, presentada el 23 de abril y revelada apenas ahora, también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

Por su parte el presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la acusación formal y acusó a Estados Unidos de mentir y manipular los hechos de 1996. La calificó como “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

Díaz-Canel escribió en X que “Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas”

TRUMP AFIRMA QUE ES “UN GRAN DÍA”

Tras la noticia de la imputación de cargos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles como “un gran día”.

Cabe recordar que Trump ha estado amenazando con una acción militar en Cuba desde que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien por mucho tiempo ha protegido al gobierno cubano.

Tras derrocar a Maduro, la Casa Blanca ordenó un bloqueo que frenó los envíos de combustible a Cuba, lo que provocó en toda la isla apagones severos, escasez de alimentos y un colapso económico.

Desde la captura de Maduro, Trump ha intensificado el discurso sobre un cambio de régimen en Cuba, tras prometer a principios de este año llevar a cabo una “toma amistosa” del país si su dirigencia no abre la economía a la inversión estadounidense y expulsa a adversarios de Estados Unidos.

El primer gobierno de Trump acusó a Maduro de narcotráfico y utilizó eso para justificar su retiro del poder durante una sorpresiva incursión militar en enero, que trasladó al presidente venezolano a Nueva York para enfrentar un juicio.

Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó el miércoles al pueblo cubano a exigir una economía de libre mercado con un nuevo liderazgo que, afirmó, trazará un nuevo rumbo en las relaciones con Estados Unidos.

Por otro lado, Donald Trump, descartó que vaya a protagonizar una “escalada” con Cuba y anunció que “pronto” hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.