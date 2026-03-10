Catean el rancho ‘Zorro’, propiedad de Epstein, en Nuevo México; pudo ser usado para abuso y trata

Investigadores estadounidenses comenzaron a registrar el lunes el ‘Rancho Zorro’ en Nuevo México donde el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein solía recibir a invitados, en medio de acusaciones de que la propiedad pudo haberse utilizado para abuso sexual y trata sexual de mujeres jóvenes y niñas.

”Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019”, indicó la entidad de Estados Unidos en un comunicado.

La fiscalía general estatal anunció que el allanamiento se realizaba con la cooperación de los actuales propietarios del rancho.

La búsqueda es resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia estadounidense sobre el financista, que citan el ‘Rancho Zorro’ miles de veces.

INVESTIGACIONES DEL RANCHO ZORRO

El fiscal general del estado, Raúl Torrez, reabrió el mes pasado una investigación sobre el rancho. El caso inicial de Nuevo México se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York, y los fiscales estatales sostienen ahora que “las revelaciones descritas en los archivos del FBI, que anteriormente estaban bajo sello, ameritan un examen más a fondo”.

Epstein compró el extenso ‘Rancho Zorro’ en Stanley, Nuevo México, a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe, en 1993, al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

La propiedad fue vendida por la sucesión de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un candidato a contralor estatal en Texas que ganó la primaria republcana la semana pasada.

“El Departamento de Justicia de Nuevo México agradece la cooperación de los actuales dueños de la propiedad”, dijo la agencia en un comunicado. Los fiscales “seguirán manteniendo al público debidamente informado, apoyarán a las víctimas y seguirán los hechos adondequiera que conduzcan”.

Además, legisladores estatales de Nuevo México establecieron una nueva comisión para indagar actividades pasadas en el rancho.

La congresista de Nuevo México, Melanie Stansbury afirmó que la búsqueda “no dejará piedra sobre piedra”.

”Las sobrevivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo que se haga justicia, y Nuevo México encabeza el camino en la búsqueda de verdad y rendición de cuentas”, publicó Stansbury en X.

CASO JEFFREY EPSTEIN

Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por cargos de abuso sexual de menores, algunas, niñas de 14 años, y murió encarcelado en Nueva York antes de ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual y tráfico a decenas de niñas.

Tras su muerte, una mujer no identificada, que utilizó el alias Jane Doe 15, afirmó que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años. Otra mujer, Annie Farmer, aseguró que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente encarcelada, manoseó sus pechos en el rancho cuando era adolescente.

Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, pero la fiscalía general del estado confirmó en 2019 que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho de Epstein.