El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insta al pueblo iraní a derrocar al régimen opresor
Netanyahu publicó una declaración en video dirigida a los iraníes, pidiéndoles que “se pongan de pie en el momento de la verdad”
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su llamado al pueblo iraní para que se libere de las cadenas del régimen islámico que lo ha oprimido.
“Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única para derrocar al régimen del ayatolá y obtener su libertad. Junto con Estados Unidos, estamos atacando a los tiranos de Teherán con más fuerza que nunca”, publicó Netanyahu en X.
El vídeo, en el que Netanyahu habló en hebreo y que incluía subtítulos en farsi e inglés, reiteró declaraciones anteriores del primer ministro.
Sin embargo, estos mensajes anteriormente formaban parte de discursos más amplios y no fueron creados específicamente para una audiencia iraní.
“Al pueblo iraní, les digo que he estado hablando con ustedes y por ustedes durante décadas. Se acerca la hora de la verdad, pues no buscamos dividir a Irán; queremos liberarlo, liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él”.
Dijo que al final dependerá de ellos si se logra la liberación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha dirigido a los iraníes desde el inicio de la operación conjunta estadounidense-israelí.
“La hora de su libertad está cerca”, dijo Trump a los iraníes en su primera declaración sobre la operación. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”.
“Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino y de desatar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance”, dijo el presidente.