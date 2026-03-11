El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insta al pueblo iraní a derrocar al régimen opresor

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su llamado al pueblo iraní para que se libere de las cadenas del régimen islámico que lo ha oprimido.

“Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única para derrocar al régimen del ayatolá y obtener su libertad. Junto con Estados Unidos, estamos atacando a los tiranos de Teherán con más fuerza que nunca”, publicó Netanyahu en X.

Netanyahu publicó una declaración en video dirigida a los iraníes, pidiéndoles que “se pongan de pie en el momento de la verdad”.